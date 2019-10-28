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血液流速影響認知 專家呼籲要運動

2019-10-28 16:53台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

認知功能衰退與血液流動速度有關！據台北榮總調查分析，較高血壓值及血液流速較慢者，認知能力比一般人差，頸動脈因連結身體及頭部，血液流速過慢造成顱內阻力較大，是導致認知功能下滑的原因。專家表示，以運動刺激身體血液流體運作是預防的方法。

國家衛生研究院28日公佈的調查報告指出，頸動脈血液流速緩慢會降低認知能力，而高血壓是導致血流速變慢的主因，由於目前尚無藥物可治療認知能力衰退，此調查報告則提醒民眾預防的重要性。

台北榮民總醫院日前於宜蘭進行研究，分析一社區內民眾的血壓及認知能力相關性，結果發現血液收縮與認知功能表現呈反比，表示當血壓值越高，認知程度就越低，而攝取過多鈉成分、大量飲酒及攝入過多的飽和脂肪酸均可能使血壓升高。

血壓會影響血液流速，民眾須定期做檢查及以運動預防。（photo by RAF Mildenhall）

心臟內科醫師鄭浩民表示：「頸動脈流速低反映大腦血液循環情況不佳，且會增加缺血性中風及認知退化的風險。」王培寧醫師則表示，保持血管健康才是根本之道，降低高血脂、高血糖及高血壓「3高」的產生、定期運動，及遠離抽菸等不良習慣都可以有效預防。

王彭寧補充：「運動是最好的預防之道，因為不只能增加新陳代謝血液循環，也可以激化腦袋的血液流體運作。」根據老年醫學國際研討會報告，運動能降低至少27%失能及認知功能衰退的風險。本次調查報告成果也已刊登於2019年心血管醫學領域重要期刊《美國高血壓期刊》。

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