菠菜沒你想的那麼補血 營養師：植物中的鐵難吸收

2019-10-28 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



深色蔬菜中的鐵質遠不及紅肉，營養師建議適量攝取牛肉、羊肉等。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

許多人認為菠菜含有鐵，也有貧血患者將菠菜當成補血佳品，但營養師認為，菠菜縱使有豐富的營養成分，但含鐵量與其他深色蔬菜差不多，加上蔬菜中的鐵不容易被人體吸收，若想要維持足夠鐵質還是要從紅肉中攝取。

依據衛服部食品營養成分資料庫(新版)顯示，而每100克波菜葉鐵質有3.7毫克，與空心菜差不多，但與蔬菜類中鐵質含量最高的紅莧菜鐵質11.8毫克相比，仍有差距。

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二林基督教醫院營養師吳怡萱說，菠菜與其他深綠色蔬菜含鐵量差不多，但早期國外研究疑似將菠菜成份標示錯誤，讓人誤以為鐵質含量優於其他蔬菜，後來資料校正過來，卻仍讓民眾認為菠菜相當補血。

蔬菜當中的鐵含量沒有肉類、內臟等食物來得高，加上植物中的鐵屬於「非血基質鐵」，且容易受到纖維等影響，人體吸收上受限，同樣像奶類、穀物、堅果中也都含鐵但人體吸收率也沒那麼高，反倒是存在動物性食物中的鐵質為「血基質鐵」，吸收率較好。

缺鐵的人覺得疲勞，頭暈、氣色也不好，衛福部建議男性一天攝取10毫克的鐵，女性為15毫克，吳怡萱說，只吃蔬菜無法攝取足夠鐵質，葡萄乾、櫻桃、紅豆、黑糖等也常被認為可補血，但這些含鐵量都遠不及紅肉，建議還是要適量攝取牛肉、豬肉、羊肉等，並挑瘦肉吃，鐵含量比肥肉高，內臟則有因飽和脂肪太高，不建議太常吃。

坊間也可見標榜含有鐵、鈣的牛奶、奶粉獲健康食品，不少民眾趨之若鶩，但吳怡萱表示，鐵和鈣在人體吸收時會相互影響，牛奶雖具營養，但喝牛奶不僅不能補鐵，反而會降低鐵的吸收，需不需要這樣的產品值得深思。