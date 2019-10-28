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花生米卡氣管 3歲女童成植物人

2019-10-28 14:34聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

家長讓幼兒吃零食，務必特別小心，高雄長庚醫院最近收到3例幼兒因為吃花生米，結果卡進氣管案例，其中3歲女童到院時已無呼吸心跳，搶救後仍成植物人，成為家庭的遺憾。

高雄長庚兒童加護病房主治醫師徐美欣表示，最近醫院收治三例病例，都是花生米卡住氣管...
高雄長庚兒童加護病房主治醫師徐美欣表示，最近醫院收治三例病例，都是花生米卡住氣管。其中三歲女童經急救，仍成植物人。記者王昭月／攝影
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高雄長庚醫院收治的3例病例分別是1歲、3歲及5歲的小朋友，都因為吃花生米，造成氣管堵塞。醫師特別提醒，6歲以下的嬰幼兒，氣管管徑小，吃堅果類例如花生等零食，最好能磨碎，以免孩子整顆吞入，卡住氣管。

高雄長庚兒科加護病房主治醫師徐美欣說，醫院收治的3歲女童，她吃進的花生米有半顆卡在靠進右側肺葉的支氣管內，另半顆在左肺，肺部因為無法換氣，整個X光門呈現白霧現象。女童到院時，面部發黑，已無呼吸心跳，經以內視鏡夾取，花生還彈跳到支氣管位置，急救雖穩住生命跡象，但也因腦部缺氧，成為植物人。

徐美欣表示，6歲以下嬰幼兒氣管管徑與花生的直徑大小差不多，幼兒如果食用不慎，很可能卡進氣管。尤其手術夾取的過程中，花生米很容易碎裂，這名3歲女童治療時，即因為花生掉到右側氣管造成右肺塌陷。

她提醒，家長如果要餵食6歲以下的嬰幼兒吃花生、松子和南瓜子這類堅果，最好磨碎壓爛，除了堅果之外，其他像是蒟蒻、果凍和麻糬也要注意。除此，嬰幼兒也曾傳出吞食鈕扣型電池或戒指等案例，家長都需特別小心。

高雄長庚兒童加護病房主任郭玄章表示，幼兒萬一氣管被異物堵塞，可以先在背部拍打三下...
高雄長庚兒童加護病房主任郭玄章表示，幼兒萬一氣管被異物堵塞，可以先在背部拍打三下，再翻至正面於胸部位置拍三下，協助異物吐出。記者王昭月／攝影
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家長萬一遇上嬰幼兒被異物堵塞氣管時，該怎麼辦? 高雄長庚醫院兒童加護病房主任郭亦章表示，可以將幼兒放在兩腿之間，先在背部拍打3下，翻面再於胸部位置拍打3下，重複施作直到救護車到來，萬一急救過程中，幼兒臉部有發紺現象，則可實行口對口人工呼吸搶救。

長庚植物人零食呼吸急促
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