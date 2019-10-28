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這些牙醫有愛心 偏鄉義診還長期贊助學生專車

2019-10-28 12:58聯合報 記者李樹人／台北即時報導

行醫有愛，無遠弗屆，在台灣大部分地區，牙科診所密集分布，但在偏遠的南投山區，牙痛看牙卻成為一件痛苦的事，必須跋山涉水。為此，台北市牙醫公會長期至偏鄉義診，又贊助學生愛心專車，讓學生們上下學，不用走一兩個小時的路。

合作、都達、精英三個村落位於南投仁愛鄉偏遠的奇萊山南側，海拔一千四百到一千六百米之間，居民大多為賽德克族後裔，先人在日據時代，霧社事件後，為了躲避日軍大炮毒氣，而躲進深山。

仁愛鄉僅一所國中，最遠的靜觀部落與仁愛國中相距27公里，因山路蜿蜒崎嶇，光是一趟車程需近兩小時。但部落對外僅有一輛公車，班車時間無法配合學生上下學時間，若農忙時家長也無法接送上下學，造成許多學童中輟。

仁愛國中前校長李孟桂在服務期間，最放心不下的是孩子如何能夠平安上下學，中華蓮元功德會獲悉學校需求，提供兩部中巴當愛心專車，接送住在精英村盧山部落、都達村平靜及合作村靜觀部落就讀仁愛國中學生上下學。

相較之下，仁愛鄉中正村卡度部落學生上學之路更為艱辛，因為必須至埔里鎮宏仁國中就讀，卡度部落到宏仁國中需行經投69線，山路曲折，且一遇到大風雨，就常中斷。

由於路途遙遠，學生必須仰賴家長接送，部分學生無照騎乘機車上下學。為此，家長購買中古機車，讓無照孩子自行上下學，前幾年就曾發生過機車雙載的孩子自撞路燈，造成兩死意外，讓家長、師長相當痛心。

李孟桂調任宏仁國中後，再度尋求中華蓮元功德會協助，終於有一部愛心專車，接送卡度部落17位國中生上學，而這也是該部落30年來第一部學生專車。

今年李孟桂又請中華蓮元功德會協助，希望能夠再提供一部學生愛心專車至更偏遠的法治村，讓學生能安全且準時的上下學。在台北市牙醫師公會共同支援下，法治村愛心專車終於順利啟動。

台北市牙醫公會昨天在法治村舉辦義診，吸引眾多村民就醫，另長期贊助學生愛心專車。台北市牙醫公會前理事長葛建埔表示，光是學生專車一年的車輛油料、維修及駕駛人事費用，粗估就要上百萬元，這錢不能省，除了減少家長接送，還可能降低學生機車意外事故，或是缺課，提升學生上下學安全。

南投卡度部落位於偏山地區，交通不易，就醫不便，且居民經濟狀況普遍不佳，為此，台北...
南投卡度部落位於偏山地區，交通不易，就醫不便，且居民經濟狀況普遍不佳，為此，台北市牙醫公會舉辦義診，並支援學生專車，讓學生安全就學。圖／葛建埔提供
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