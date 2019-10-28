預防蛀牙 食藥署將擴大氟鹽使用到校園供餐

2019-10-28 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



從餐飲中攝取氟鹽以預防齲齒，推行數年仍不普及，因此食品藥物管理署今預告，擬修正氟化鉀及氟化鈉使用範圍及限量標準，從僅限家庭用鹽擴及到校園供餐用食鹽。

食品藥物管理署食品組科長廖家鼎表示，本次修正草案是配合衛福部心口司預防學童齲齒之政策，開放學校供餐用食鹽添加氟化鉀及氟化鈉，並修正使用限制，不侷限於1000克以下包裝鹽。

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衛生福利部心口司科長王鵬豪表示，根據2013年我國所作調查12歲以下學童蛀牙指數為平均每人2.5顆，鄰近國家地區，如韓國為1.8顆、香港為0.8顆，世界衛生組織 （WHO）的建議目標則為2顆。而根據國際研究，食鹽加氟可降低30－70％的齲齒發生。

王鵬豪表示氟鹽於2016年便已上市，但限定家庭使用。然而隨著許多家庭已較少在家開伙，因此希望能擴大氟鹽適用對象，讓供應午餐之團膳廠商或學校餐廳，也可選購氟鹽來烹飪，讓齲齒預防更普及。

然而過去有研究指出，過量攝取氟化物可能增加骨折以及對智力產生不良影響。對此，王鵬豪表示，WHO建議預防齲齒，食鹽添加氟化物為250ppm。我國已降低限量為200ppm，加上在學校也僅食用一餐，應無過量的疑慮。

廖家鼎也表示，之前邀集專家針對本土食鹽攝取量評估風險，而定出限量標準，如有違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之規定者，可依食品安全衛生管理法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。