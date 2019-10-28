親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

預防蛀牙 食藥署將擴大氟鹽使用到校園供餐

2019-10-28 12:34聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

從餐飲中攝取氟鹽以預防齲齒，推行數年仍不普及，因此食品藥物管理署今預告，擬修正氟化鉀及氟化鈉使用範圍及限量標準，從僅限家庭用鹽擴及到校園供餐用食鹽。

食品藥物管理署食品組科長廖家鼎表示，本次修正草案是配合衛福部心口司預防學童齲齒之政策，開放學校供餐用食鹽添加氟化鉀及氟化鈉，並修正使用限制，不侷限於1000克以下包裝鹽。

衛生福利部心口司科長王鵬豪表示，根據2013年我國所作調查12歲以下學童蛀牙指數為平均每人2.5顆，鄰近國家地區，如韓國為1.8顆、香港為0.8顆，世界衛生組織 （WHO）的建議目標則為2顆。而根據國際研究，食鹽加氟可降低30－70％的齲齒發生。

王鵬豪表示氟鹽於2016年便已上市，但限定家庭使用。然而隨著許多家庭已較少在家開伙，因此希望能擴大氟鹽適用對象，讓供應午餐之團膳廠商或學校餐廳，也可選購氟鹽來烹飪，讓齲齒預防更普及。

然而過去有研究指出，過量攝取氟化物可能增加骨折以及對智力產生不良影響。對此，王鵬豪表示，WHO建議預防齲齒，食鹽添加氟化物為250ppm。我國已降低限量為200ppm，加上在學校也僅食用一餐，應無過量的疑慮。

廖家鼎也表示，之前邀集專家針對本土食鹽攝取量評估風險，而定出限量標準，如有違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之規定者，可依食品安全衛生管理法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。

食藥署表示，這項草案將進行60天的預告評論期，以蒐集各界意見。

除了刷牙，WHO建議食鹽添加氟化物亦可降低蛀牙發生。 圖／ingimage
除了刷牙，WHO建議食鹽添加氟化物亦可降低蛀牙發生。 圖／ingimage
分享

WHO蛀牙
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

乾隆也看走眼！誤認17世紀泰陶為世紀前夏商周古物

2019-10-28 10:08

一張圖看懂未來一周天氣 北部明天變天

2019-10-28 09:41

北、東部天氣將慢慢下滑 彭啟明：今晚起濕涼

2019-10-28 08:11

7時28分宜蘭規模4.3地震 最大震度4級

2019-10-28 07:38

影／台灣醫療品質高！他大陸車禍住院13天沒熱水洗澡

2019-10-28 12:08

萬聖節扮什麼？可樂、電鍋、科學麵 神手媽巧製網友讚爆：道具王4ni！

2019-10-28 12:00

婦腿血管瘤如雞蛋 微創無痛手術治癒靜脈曲張

2019-10-28 11:32

發病後螢幕是他唯一的窗 直到遇見了治療師

2019-10-28 12:19

中國看不到的歷史！史景遷追尋現代中國全文版台灣見

2019-10-28 12:11

學童交通安全創意紅包袋競賽 有獎學金還能印為成品

2019-10-28 12:05

50歲台商腹痛難忍 返台就醫確診胰臟癌末期

2019-10-28 11:58

國衛院研究頸動脈流速低易認知功能退化 運動可改善

2019-10-28 11:42

農民種植成本增加 市場預估青蔥一路高價到過年

2019-10-28 11:08

削芋頭就發癢？都是這成分害你癢得「芋」罷不能！

2019-10-28 11:00

花蓮地震規模3.1 最大震度3級

2019-10-28 10:58

「遠雄THE ONE」點亮南台灣光芒，改寫高雄天際線！

2019-10-28 10:48

蔥價高傳半噸竊案 三星蔥每公斤批發均價曾漲到310元

2019-10-28 10:38

配合南迴電氣化通車、加強轉乘 台鐵12/20起微調班次

2019-10-28 10:03

氣象局：北部明降5度有雨到周日 秋颱若生成不直接影響

2019-10-28 09:38

青農返鄉也推「心潮」法鼓山首屆農業創生研討會迴響熱

2019-10-28 08:57

辭世28年後 經典作家三毛歐美掀風潮

2019-10-28 08:14

規模4.3地震 宜蘭近海清晨地牛翻身

2019-10-28 07:57

健康你我他／陪伴 才是最好禮物

2019-10-28 00:45

健康@news／姻親聚餐壓力大 腸道益生菌下降

2019-10-28 00:44

健康名人堂／ 電子煙危害大 管制刻不容緩

2019-10-28 00:37

推廣文化活動 文化部拚首個藝文頻道

2019-10-28 00:29

掃蕩全台「光汙染」 年底前規範亮度

2019-10-28 00:29

看看日韓港 重罰+夜間調降照明

2019-10-28 00:29

嘉義新港在宅醫療 長者看病免出門

2019-10-27 23:23

高市教職員公費流感疫苗 今年喊卡

2019-10-27 23:11

網紅分享1周瘦身餐單月減11磅 營養師建議這樣吃更豐富

2019-10-27 22:42

防光汙染 南韓違規罰一千萬韓元、日本商店夜間降亮度

2019-10-27 22:23

廣告招牌、路燈太亮擾眠 環保署擬訂光汙染管理指引

2019-10-27 22:22

修法卡關 職能治療師做社區健康促進竟然違法

2019-10-27 20:38

退還超市多餘塑膠 環團發起北中南減塑活動

2019-10-27 20:22

太逼真！媽巧手烤「壁虎餅乾」兒猛嗑 網笑虧：以後看到真的會不會抓來吃⋯

2019-10-27 20:00

晚間大雨特報！新北基隆宜蘭慎防短時強降雨

2019-10-27 19:46

一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼

2019-10-27 19:02

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06
看更多

熱門文章

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼

2019-10-27 19:02

唐綺陽星座運勢週報：處女當心水逆 獅子告白易成功

2019-10-28 07:36

孫芸芸曬美腿 邊度假邊示範3款黑色百搭包

2019-10-27 14:48

越南阿信來台兩年 從不會中文到考取會計檢定第一名

2019-10-27 13:47

每日星座運勢／牡羊溫柔攻勢具效果　財務運作頻繁

2019-10-28 00:00

掃蕩全台「光汙染」 年底前規範亮度

2019-10-28 00:29

晚間大雨特報！新北基隆宜蘭慎防短時強降雨

2019-10-27 19:46

徵人講到「關鍵字」必罰 只有他因老婆要餵奶免罰

2019-10-28 00:25

辭世28年後 經典作家三毛歐美掀風潮

2019-10-28 08:14

北、東部天氣將慢慢下滑 彭啟明：今晚起濕涼

2019-10-28 08:11

7時28分宜蘭規模4.3地震 最大震度4級

2019-10-28 07:38

乾隆也看走眼！誤認17世紀泰陶為世紀前夏商周古物

2019-10-28 10:08

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

氣象局：北部明降5度有雨到周日 秋颱若生成不直接影響

2019-10-28 09:38

咖啡膠囊變身時尚腳踏車 每台用300顆回收膠囊打造

2019-10-27 16:06

一張圖看懂未來一周天氣 北部明天變天

2019-10-28 09:41

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06

攝取鹽分不宜過多 以免導致失智症

2019-10-27 18:03

看看日韓港 重罰+夜間調降照明

2019-10-28 00:29

【生活的風景】陳秀慧／坐看

2019-10-28 06:27

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

振奮！林務局辦生態服務給付 拍到16次石虎穿梭田間

2019-10-27 22:08

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】Allyo／阿爸，抱一下！

2019-10-28 06:00

50歲台商腹痛難忍 返台就醫確診胰臟癌末期

2019-10-28 11:58

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】王蘭芬／國王的耳朵是驢子的耳朵

2019-10-28 06:00

健康@news／姻親聚餐壓力大 腸道益生菌下降

2019-10-28 00:44

肩膀不舉竟是職業病 貨運工患旋轉肌袖症候群

2019-10-27 13:37

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

網紅分享1周瘦身餐單月減11磅 營養師建議這樣吃更豐富

2019-10-27 22:42

石虎生態給付 明年擴大至台中

2019-10-28 00:29

SWATCH和羅浮宮合作搶手貨 讓人與大師級藝術零距離

2019-10-27 21:25

佛羅倫斯雙年展 林珮淳、廖哲毅分獲兩首獎

2019-10-27 22:08

廣告招牌、路燈太亮擾眠 環保署擬訂光汙染管理指引

2019-10-27 22:22

影／台灣醫療品質高！他大陸車禍住院13天沒熱水洗澡

2019-10-28 12:08

防光汙染 南韓違規罰一千萬韓元、日本商店夜間降亮度

2019-10-27 22:23

日本人氣法式吐司Ivorish 新菜單有「珍奶」口味

2019-10-27 20:19

周湯豪、李玉璽都在穿 Prada「紅標」系列就是那麼帥

2019-10-27 17:18

配合南迴電氣化通車、加強轉乘 台鐵12/20起微調班次

2019-10-28 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top