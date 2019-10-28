中國看不到的歷史！史景遷追尋現代中國全文版台灣見

2019-10-28 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



中國近現代史專家史景遷《追尋現代中國》1990年出版以來，成為國際了解中國的經典之一。最新修訂的第三版（時報出版），史景遷大幅刪修，加入歷任滿清皇帝如何灌輸軍民創業精神、共產黨創建時面對知識分子「自由主義」等概念如何有效詮釋等，也將時序擴寫至胡錦濤、溫家寶的「胡溫體制」，並增加近代經濟與政權發展的紀錄，值得珍藏。

其中提到，台灣成就的社會模式，或許是鄧小平心目中期待的中國未來榜樣：至1990年代中期，台灣每人平均所得1萬0556美元，57%台灣人接受中學以上教育程度，台灣官僚和議會代表接受高等教育的比率遠超過其他社會的同一群體。

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