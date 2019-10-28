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影／台灣醫療品質高！他大陸車禍住院13天沒熱水洗澡

2019-10-28 12:08聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

擔任保險金融主管的曾煥傑，日前到中國東北單車壯遊、發生車禍，住院13天、每天自費1萬多元，沒有熱水洗澡，受傷氣胸也無法改善，回台就醫後順利恢復健康，今天到嘉義長庚醫院感謝醫療團隊，也稱讚「台灣醫療水平相當高！」

50歲的曾煥傑熱愛單車旅行，今年7月下旬，和車友從中國東北黑龍江省的齊齊哈爾騎到北京，進行14天1800公里單車壯遊，在第10天行經瀋陽市台安縣境時，被違規車輛撞成重傷，送到台安縣恩良醫院救治。

曾煥傑說，恩良醫院已是中國大陸不錯等級醫院，住院期間每天自費台幣1萬餘元，但連洗澡熱水都沒有，院方也不照X光，每次都請他自費照電腦斷層，但左側氣胸狀況持續沒改善，經過多方奔走協助，8月16日搭乘專機回到嘉義長庚醫院救治。

嘉義長庚醫院心血管外科醫師黃耀廣說，患者在中國大陸醫治，雖沒有立即生命危險，但醫療期會拉長，回台經過2天治療，氣胸立即得到改善，塌陷左肺也完全張開，逐漸恢復元氣。

「台灣醫療品質真好！」曾煥傑說，這次兩岸醫療經驗，讓他深刻感受到台灣醫療品質高，同時全民健保對他幫助也很大，他也慶幸自己旅遊前做好功課、買了足額醫療保險，才能不受醫療費用影響到治療選擇。

曾煥傑（中）感謝長庚醫療團隊助他恢復健康。記者卜敏正／攝影
曾煥傑（中）感謝長庚醫療團隊助他恢復健康。記者卜敏正／攝影
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曾煥傑稱讚「台灣醫療品質真好！」記者卜敏正／攝影
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單車嘉義長庚
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