學童交通安全創意紅包袋競賽 有獎學金還能印為成品

2019-10-28 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



年底馬上就要迎來一連串像是聖誕節、跨年，還有隔年初的尾牙、新年等節慶，這種日子家家戶戶少不了要聚餐，爸爸媽媽在外喝酒應酬也可能機率大增。交通部道路交通安全委員會及台灣帝亞吉歐為提前在飲酒高峰前夕呼籲「歡聚零酒駕，『愛』安全回家」，舉辦「第五屆全國交通安全創意競賽─吉祥如意紅包設計」。

比賽邀請全台國小學童用創意繪製自己的紅包袋，並透過袋上訊息向父母傳遞正確交通安全概念。參加學童有機會抽萬元獎學金，作品還可在明年春節前後於全台巡迴展出。

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根據警政署107年的統計資料顯示，12月到隔年3月是酒駕的取締高峰，其中1月為全年肇事件數最高的月份，達472件。為了在節慶前加強呼籲正確交通安全知識，「第五屆全國交通安全創意競賽」特別將主題安排為「設計自己的吉祥如意紅包袋」，邀請全台國小生完成創作屬於自己的歡聚時光畫作，請爸媽簽名才能交件，同時向爸媽傳遞「歡聚零酒駕，『愛』安全回家」的訊息。