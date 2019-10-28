50歲台商腹痛難忍 返台就醫確診胰臟癌末期

2019-10-28 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



胰臟癌雖不好發現，被稱為無聲殺手。一名50歲的台商長期在中國工作，工時長、作息差，三個月前因腹部不適感嚴重、皮膚變黃、小便顏色如濃茶般而回台就醫，經檢查發現已是胰臟癌晚期。

收治該台商的癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科醫師王正旭表示，胰臟癌難發現，主要是因為胰臟深藏在胃的後方、不易檢查，異狀常被忽略，使胰臟癌發現時都多為晚期；該名病患的腫瘤轉移且壓迫到膽管而造成黃疸，已無法開刀，以止痛藥等支持性療法加上安寧陪伴，走完最後兩個月。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，胰臟癌的好發年齡在60歲以上，但近年在40或50歲的例子並不少見。據國健署2016年癌症登記報告顯示，胰臟癌在十大癌症死亡率中排名第八，勝過食道癌、卵巢癌，2016年更有近2000位國人死亡。

王正旭說，胰臟癌的高危險群包含除家族史，若家族有遺傳性胰臟發炎，則胰臟癌發生機率約比常人多50倍；另外，吸菸、喝酒、糖尿病與肥胖等，皆會使胰臟癌發生機率高，因此規律的生活習慣，是避免罹患胰臟癌的要務。