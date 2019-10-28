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50歲台商腹痛難忍 返台就醫確診胰臟癌末期

2019-10-28 11:58聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

胰臟癌雖不好發現，被稱為無聲殺手。一名50歲的台商長期在中國工作，工時長、作息差，三個月前因腹部不適感嚴重、皮膚變黃、小便顏色如濃茶般而回台就醫，經檢查發現已是胰臟癌晚期。

收治該台商的癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科醫師王正旭表示，胰臟癌難發現，主要是因為胰臟深藏在胃的後方、不易檢查，異狀常被忽略，使胰臟癌發現時都多為晚期；該名病患的腫瘤轉移且壓迫到膽管而造成黃疸，已無法開刀，以止痛藥等支持性療法加上安寧陪伴，走完最後兩個月。

他說，胰臟癌的好發年齡在60歲以上，但近年在40或50歲的例子並不少見。據國健署2016年癌症登記報告顯示，胰臟癌在十大癌症死亡率中排名第八，勝過食道癌、卵巢癌，2016年更有近2000位國人死亡。

王正旭說，胰臟癌的高危險群包含除家族史，若家族有遺傳性胰臟發炎，則胰臟癌發生機率約比常人多50倍；另外，吸菸、喝酒、糖尿病與肥胖等，皆會使胰臟癌發生機率高，因此規律的生活習慣，是避免罹患胰臟癌的要務。

同時，體重大量減輕也得當心。王正旭說，多數胰臟癌患者初期就會出現體重減輕，主要是腫瘤會分泌物質改變病人代謝與營養，來壯大腫瘤成長。呼籲民眾若常出現上背痛、腹痛，或皮膚眼球蠟黃、體重減輕情況，都有可能是胰臟癌的前兆，應儘早就醫檢查。

胰臟深藏在胃的後方，不易檢查，被稱為無聲殺手。圖／123RF
胰臟深藏在胃的後方，不易檢查，被稱為無聲殺手。圖／123RF
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腫瘤癌症台商
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