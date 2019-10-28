國衛院研究頸動脈流速低易認知功能退化 運動可改善

2019-10-28 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



國衛院與北榮宜蘭老年世代研究團隊共同合作，發現具有較高的血壓值及較慢的內頸動脈流速，與認知功能衰退之間有密切關係。記者簡浩正／攝影 分享 facebook 台灣去年邁入高齡社會，老年人失智症比例人口也逐年增加。國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員莊紹源的研究發現，具有較高的血壓值及較慢的內頸動脈流速，與認知功能衰退之間有密切關係，建議除了定期透過頸動脈超音波了解血管情況外，也應透過運動維持血管健康。

該研究成果已刊登於今年心血管醫學領域重要期刊「American Journal of Hypertension」，並希望未來可運用於中高齡者的血管性失智症預防。

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莊紹源表示，高血壓為中風的危險因子之一，不管是血管型失智症或是阿茲海默型失智症，都跟血管老化、硬化息息相關；而頸動脈流速為民眾接受頸動脈超音波檢查的測量數值，包含總頸動脈、內頸動脈、外頸動脈等。

而他與團隊先前研究結果也指出，若出現較慢的總頸動脈流速時，發生缺血性中風的可能風險較高。但是認知功能衰退，也可能造成慢性腦血管疾病，因而發想此延續性相關研究。

莊紹源說，此次研究與榮總宜蘭老年世代研究團隊共同合作，針對1684名50歲以上、認知功能正常的社區民眾進行收案，內容分析血壓與認知功能之相關性之外，同時分析內頸動脈流速當中的尖峰收縮流速（PSV）與末期舒張流速（EDV）兩項重要指標數值，並採用簡易認知功能量表（MMSE）來評估受試者的認知功能，滿分為30分。

研究結果指出，收縮壓與認知功能表現呈現負相關，即血壓愈高者，認知功能表現愈差；另外，PSV與EDV數值較低的受試者，認知功能的表現較差。假如內頸動脈流速尖峰較低、小於每秒60公分的話，會增加50%認知功能衰退風險，因此流速低的長者，其認知功能表現比較不好。

王培寧表示，腦部血流是從兩邊頸動脈所供應，若循環比較差，代表腦部中血管可能出現問題、或活動性比較差；而台北榮總以前類似研究也顯示，民眾頸動脈若出現狹窄，認知功能也比較差。