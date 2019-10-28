親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

國衛院研究頸動脈流速低易認知功能退化 運動可改善

2019-10-28 11:42聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

國衛院與北榮宜蘭老年世代研究團隊共同合作，發現具有較高的血壓值及較慢的內頸動脈流...
國衛院與北榮宜蘭老年世代研究團隊共同合作，發現具有較高的血壓值及較慢的內頸動脈流速，與認知功能衰退之間有密切關係。記者簡浩正／攝影
分享
台灣去年邁入高齡社會，老年人失智症比例人口也逐年增加。國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員莊紹源的研究發現，具有較高的血壓值及較慢的內頸動脈流速，與認知功能衰退之間有密切關係，建議除了定期透過頸動脈超音波了解血管情況外，也應透過運動維持血管健康。

該研究成果已刊登於今年心血管醫學領域重要期刊「American Journal of Hypertension」，並希望未來可運用於中高齡者的血管性失智症預防。

莊紹源表示，高血壓中風的危險因子之一，不管是血管型失智症或是阿茲海默型失智症，都跟血管老化、硬化息息相關；而頸動脈流速為民眾接受頸動脈超音波檢查的測量數值，包含總頸動脈、內頸動脈、外頸動脈等。

而他與團隊先前研究結果也指出，若出現較慢的總頸動脈流速時，發生缺血性中風的可能風險較高。但是認知功能衰退，也可能造成慢性腦血管疾病，因而發想此延續性相關研究。

莊紹源說，此次研究與榮總宜蘭老年世代研究團隊共同合作，針對1684名50歲以上、認知功能正常的社區民眾進行收案，內容分析血壓與認知功能之相關性之外，同時分析內頸動脈流速當中的尖峰收縮流速（PSV）與末期舒張流速（EDV）兩項重要指標數值，並採用簡易認知功能量表（MMSE）來評估受試者的認知功能，滿分為30分。

研究結果指出，收縮壓與認知功能表現呈現負相關，即血壓愈高者，認知功能表現愈差；另外，PSV與EDV數值較低的受試者，認知功能的表現較差。假如內頸動脈流速尖峰較低、小於每秒60公分的話，會增加50%認知功能衰退風險，因此流速低的長者，其認知功能表現比較不好。

王培寧表示，腦部血流是從兩邊頸動脈所供應，若循環比較差，代表腦部中血管可能出現問題、或活動性比較差；而台北榮總以前類似研究也顯示，民眾頸動脈若出現狹窄，認知功能也比較差。

王培寧說，民眾想從外觀來掌握很難，可能要透過健檢來看是否有動脈硬化、頸動脈狹窄等情形，而若患有三高、長期抽煙是高危險群，因抽菸不只影響肺部、也影響全身血管流動，也是失智症危險因子，建議除50歲以上者二至三年可做一次健檢檢查外，若頸動脈狹窄太嚴重，可能就需更進一步透過藥物治療或裝支架方式改善。

研究顯示，頸動脈流速越低時，認知功能障礙盛行率越高。記者簡浩正／攝影
研究顯示，頸動脈流速越低時，認知功能障礙盛行率越高。記者簡浩正／攝影
分享
國衛院群體健康科學研究所副研究員莊紹源研究發現，具有較高的血壓值及較慢的內頸動脈...
國衛院群體健康科學研究所副研究員莊紹源研究發現，具有較高的血壓值及較慢的內頸動脈流速，與認知功能衰退之間有密切關係。記者簡浩正／攝影
分享

失智症中風健檢老年人高血壓
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

乾隆也看走眼！誤認17世紀泰陶為世紀前夏商周古物

2019-10-28 10:08

一張圖看懂未來一周天氣 北部明天變天

2019-10-28 09:41

北、東部天氣將慢慢下滑 彭啟明：今晚起濕涼

2019-10-28 08:11

7時28分宜蘭規模4.3地震 最大震度4級

2019-10-28 07:38

影／台灣醫療品質高！他大陸車禍住院13天沒熱水洗澡

2019-10-28 12:08

萬聖節扮什麼？可樂、電鍋、科學麵 神手媽巧製網友讚爆：道具王4ni！

2019-10-28 12:00

婦腿血管瘤如雞蛋 微創無痛手術治癒靜脈曲張

2019-10-28 11:32

預防蛀牙 食藥署將擴大氟鹽使用到校園供餐

2019-10-28 12:34

發病後螢幕是他唯一的窗 直到遇見了治療師

2019-10-28 12:19

中國看不到的歷史！史景遷追尋現代中國全文版台灣見

2019-10-28 12:11

學童交通安全創意紅包袋競賽 有獎學金還能印為成品

2019-10-28 12:05

50歲台商腹痛難忍 返台就醫確診胰臟癌末期

2019-10-28 11:58

農民種植成本增加 市場預估青蔥一路高價到過年

2019-10-28 11:08

削芋頭就發癢？都是這成分害你癢得「芋」罷不能！

2019-10-28 11:00

花蓮地震規模3.1 最大震度3級

2019-10-28 10:58

「遠雄THE ONE」點亮南台灣光芒，改寫高雄天際線！

2019-10-28 10:48

蔥價高傳半噸竊案 三星蔥每公斤批發均價曾漲到310元

2019-10-28 10:38

配合南迴電氣化通車、加強轉乘 台鐵12/20起微調班次

2019-10-28 10:03

氣象局：北部明降5度有雨到周日 秋颱若生成不直接影響

2019-10-28 09:38

青農返鄉也推「心潮」法鼓山首屆農業創生研討會迴響熱

2019-10-28 08:57

辭世28年後 經典作家三毛歐美掀風潮

2019-10-28 08:14

規模4.3地震 宜蘭近海清晨地牛翻身

2019-10-28 07:57

健康你我他／陪伴 才是最好禮物

2019-10-28 00:45

健康@news／姻親聚餐壓力大 腸道益生菌下降

2019-10-28 00:44

健康名人堂／ 電子煙危害大 管制刻不容緩

2019-10-28 00:37

推廣文化活動 文化部拚首個藝文頻道

2019-10-28 00:29

掃蕩全台「光汙染」 年底前規範亮度

2019-10-28 00:29

看看日韓港 重罰+夜間調降照明

2019-10-28 00:29

嘉義新港在宅醫療 長者看病免出門

2019-10-27 23:23

高市教職員公費流感疫苗 今年喊卡

2019-10-27 23:11

網紅分享1周瘦身餐單月減11磅 營養師建議這樣吃更豐富

2019-10-27 22:42

防光汙染 南韓違規罰一千萬韓元、日本商店夜間降亮度

2019-10-27 22:23

廣告招牌、路燈太亮擾眠 環保署擬訂光汙染管理指引

2019-10-27 22:22

修法卡關 職能治療師做社區健康促進竟然違法

2019-10-27 20:38

退還超市多餘塑膠 環團發起北中南減塑活動

2019-10-27 20:22

太逼真！媽巧手烤「壁虎餅乾」兒猛嗑 網笑虧：以後看到真的會不會抓來吃⋯

2019-10-27 20:00

晚間大雨特報！新北基隆宜蘭慎防短時強降雨

2019-10-27 19:46

一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼

2019-10-27 19:02

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06
看更多

熱門文章

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼

2019-10-27 19:02

唐綺陽星座運勢週報：處女當心水逆 獅子告白易成功

2019-10-28 07:36

孫芸芸曬美腿 邊度假邊示範3款黑色百搭包

2019-10-27 14:48

越南阿信來台兩年 從不會中文到考取會計檢定第一名

2019-10-27 13:47

每日星座運勢／牡羊溫柔攻勢具效果　財務運作頻繁

2019-10-28 00:00

掃蕩全台「光汙染」 年底前規範亮度

2019-10-28 00:29

晚間大雨特報！新北基隆宜蘭慎防短時強降雨

2019-10-27 19:46

徵人講到「關鍵字」必罰 只有他因老婆要餵奶免罰

2019-10-28 00:25

北、東部天氣將慢慢下滑 彭啟明：今晚起濕涼

2019-10-28 08:11

辭世28年後 經典作家三毛歐美掀風潮

2019-10-28 08:14

7時28分宜蘭規模4.3地震 最大震度4級

2019-10-28 07:38

乾隆也看走眼！誤認17世紀泰陶為世紀前夏商周古物

2019-10-28 10:08

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

氣象局：北部明降5度有雨到周日 秋颱若生成不直接影響

2019-10-28 09:38

咖啡膠囊變身時尚腳踏車 每台用300顆回收膠囊打造

2019-10-27 16:06

一張圖看懂未來一周天氣 北部明天變天

2019-10-28 09:41

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06

攝取鹽分不宜過多 以免導致失智症

2019-10-27 18:03

看看日韓港 重罰+夜間調降照明

2019-10-28 00:29

【生活的風景】陳秀慧／坐看

2019-10-28 06:27

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

振奮！林務局辦生態服務給付 拍到16次石虎穿梭田間

2019-10-27 22:08

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】Allyo／阿爸，抱一下！

2019-10-28 06:00

50歲台商腹痛難忍 返台就醫確診胰臟癌末期

2019-10-28 11:58

【親愛的＿＿，我想與你和解‧評審感言】王蘭芬／國王的耳朵是驢子的耳朵

2019-10-28 06:00

健康@news／姻親聚餐壓力大 腸道益生菌下降

2019-10-28 00:44

肩膀不舉竟是職業病 貨運工患旋轉肌袖症候群

2019-10-27 13:37

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

石虎生態給付 明年擴大至台中

2019-10-28 00:29

網紅分享1周瘦身餐單月減11磅 營養師建議這樣吃更豐富

2019-10-27 22:42

SWATCH和羅浮宮合作搶手貨 讓人與大師級藝術零距離

2019-10-27 21:25

佛羅倫斯雙年展 林珮淳、廖哲毅分獲兩首獎

2019-10-27 22:08

廣告招牌、路燈太亮擾眠 環保署擬訂光汙染管理指引

2019-10-27 22:22

影／台灣醫療品質高！他大陸車禍住院13天沒熱水洗澡

2019-10-28 12:08

防光汙染 南韓違規罰一千萬韓元、日本商店夜間降亮度

2019-10-27 22:23

日本人氣法式吐司Ivorish 新菜單有「珍奶」口味

2019-10-27 20:19

周湯豪、李玉璽都在穿 Prada「紅標」系列就是那麼帥

2019-10-27 17:18

配合南迴電氣化通車、加強轉乘 台鐵12/20起微調班次

2019-10-28 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top