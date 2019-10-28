婦腿血管瘤如雞蛋 微創無痛手術治癒靜脈曲張

2019-10-28 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



73歲蕭姓婦人兩年前左側膝蓋出現一顆像肉瘤的突起物，原本只是一元硬幣的大小，不太理會，肉瘤卻越長越大，蕭婦非常害怕手術與疼痛，遲遲不敢進行治療，於是情況越加嚴重，血管瘤已經腫脹到如雞蛋般的大小，站立時會腫脹疼痛，最後聽從親友建議到童綜合醫院心臟血管外科診治，利用微創無痛手術治療。

心臟血管外科李志賢醫師檢查後評估後，可採用該院最新引進的醫療等級萬能靜脈密合膠水治療，降低手術疼痛感，蕭女才同意進行治療，手術過程不到一小時即完成，傷口只有左腳踝0.5~1公分的小孔。

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治療方式是將導管順著血管輸送至血管病變位置，施打靜脈膠水，當血管中的血液與膠水作用後即可黏合病變的靜脈，由於當下便成功治療病灶，因此手術完成後血管瘤便明顯萎縮許多，且術後恢復良好。

醫師李志賢表示，傳統靜脈曲張手術需要在腿部切開兩個2~5公分的傷口，雷射或電波燒灼閉合術則會有皮膚的熱燒灼疼痛，且兩種手術都需要全身麻醉，風險相對增加，這次進行的萬能膠靜脈血管腔內閉合微創手術，傷口只有0.5~1公分且僅需進行局部麻醉，手術時間短，使用靜脈膠水治療後不需要穿著壓力襪，且無須住院可以在門診手術後返家休養。