農民種植成本增加 市場預估青蔥一路高價到過年
2019-10-28 11:08
聯合報 記者林敬家
／彰化即時報導
蔥價自8月底飆漲至今仍居高不下，中部菜市場一把蔥就要6、70元，一台斤要價200多元，是平時的2、3倍，但因目前菜農惜售青蔥，以卻好有足夠分生苗來移植，溪湖果菜市場到貨量近期每日僅有500公斤上下，與去年同期2公噸到貨量相比，整體產量供不應求下，使得青蔥價格下不來。
彰化溪湖鎮約有200多公頃蔥田，是全台主要青蔥產地之一，8月連續豪雨，青蔥泡水爛掉，導致產量不足影響市場價格，至今仍維持高價，彰化溪湖果菜市場這幾個禮拜批發價每公斤均價在180元上下，去年同期價格約3、40元，價差6倍以上。
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溪湖果菜市場總經理蔡健文說，原本現在應是青蔥進入盛產的時候，但到貨量明顯少，在地蔥的種植是以青蔥分孽的分生苗來移植，在青蔥有限下，農民將能賣的量拿來種，有農民反應現在一分地成本約8萬元，成本太高下，想重的人減少，或者延後採收時間，以增加蔥的產量，但也使得原本市場預估11月中下旬就能回穩的蔥價，可能會維持高價持續到過年。
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