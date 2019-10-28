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河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

影／違反環評承諾很划算？環團再提第二發公民告知書

2019-10-28 11:05攝影中心 記者邱德祥／台北即時報導

違反環評承諾很划算？台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟等保育團體上午到環保署前陳情，針對海洋風電竹南風場開發業者並未遵守環評承諾違法施工一案提出第二發公民告知書，由環保署派人代表接受。

違反環評承諾很划算？台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟等保育團體上午到環保...
違反環評承諾很划算？台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟等保育團體上午到環保署前陳情，針對海洋風電竹南風場開發業者並未遵守環評承諾違法施工一案提出第二發公民告知書，由環保署派人代表接受。記者邱德祥／攝影
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