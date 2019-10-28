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河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

「遠雄THE ONE」點亮南台灣光芒，改寫高雄天際線！

2019-10-28 10:48聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

高雄指標性建案「遠雄THE ONE」2017年開賣至今，已售出134戶，業績突破100億元大關，25日晚間舉行「台灣之光、點亮台灣－遠雄THE ONE點燈儀式」，特殊燈光投影在高268米的遠雄THE ONE，透過海洋光鼓秀及燈光煙火，展演高雄港灣之美。

燈光設計總監袁宗南分享，「遠雄 THE ONE」燈光主題與高雄息息相關，不僅加入大海意象，像是海龜、海豚及鯨魚等，搭配重要節慶中秋、國慶、元宵等，科技感十足。未來規劃平日晚間7~10點，整點有10~15分鐘動態表演，帶給民眾全新視覺體驗。

高68樓的「遠雄THE ONE」為亞洲第6、台灣最高住宅，總戶數242 戶，規劃116~366坪設計，依樓層每坪開價50~70萬元不等，總價6000萬起跳，預計2020年竣工。遠雄房地產分享，目前已購戶中高雄在地企業主占比約75%，其餘20%來自外縣市台商、5%來自香港及海外，職業別遍佈漁業及航運大亨、娛樂餐飲事業老闆、建築同業及金融投資機構創業家等。

「遠雄 THE ONE」燈光大樓。圖/遠雄集團提供
「遠雄 THE ONE」燈光大樓。圖/遠雄集團提供
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「遠雄THE ONE」點燈儀式圓滿落幕。圖/遠雄集團提供
「遠雄THE ONE」點燈儀式圓滿落幕。圖/遠雄集團提供
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