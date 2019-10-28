蔥價高傳半噸竊案 三星蔥每公斤批發均價曾漲到310元
2019-10-28 10:38
聯合報 記者翁浩然
／台北即時報導
國內蔥價8月起飆漲後，台北果菜批發市場原本平均每公斤批發價格不到百元，本月上旬還出現超過300元的情況，蔥價居高不下之際，宜蘭上周也傳出500多公斤價值約14萬元的三星蔥竊案；而根據台北農產運銷公司統計，批發市場20日到27日約1周期間，蔥價從232元逐日提高到273元；另北農也預估，蔥價可能要等11月中旬，產地復耕才會恢復正常供貨量。
根據北農統計，台北果菜批發市場三星蔥平均每公斤批發價從7月底、8月初低於100元的價格一路飆漲，9月首周就出現單日突破260元的情況，9月最後1周也有單日超過270元的情況，10月也約在200到300間浮動，於10月8日國慶連假前的開市首日，更飆到今年最高點，三星蔥達310元。
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北農表示，中南部粉蔥也同同北部三星蔥，從在7月底每公斤平均40多元、8月初的每公斤80、90元一路飆漲，8月底已達133元，9、10月則大約在170到270間浮動，10月8日更達295元高點。
北農指出，蔥價飆漲應與中南部產地受8月中旬豪雨等影響尚未復耕，空窗期造成整體市場供不應求，價格才上漲；由於蔥產地復耕約需100天，因此中南部可能要11月中旬才會恢復正常供貨量，屆時價格才有機會回穩；近一周批發市場蔥到貨量約17到26公噸不等，約是受災前6、7月30到40多公噸的一半。
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