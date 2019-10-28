乾隆也看走眼！誤認17世紀泰陶為世紀前夏商周古物

2019-10-28 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



清乾隆皇帝向來被認為文物鑑賞力甚佳，不少故宮珍寶都有他刻字作詩「認證」。不過近來在故宮南院「泥土的座標」展出的一件陶器，顯示乾隆也有看走眼的時候。

乾隆在該陶刻詩盛讚它「質樸形猶古」，推測是世紀前夏商周遺物，但經後人研究，這只是泰國15至17世紀製作用來裝貿易商品的尋常大壺。

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乾隆鑑賞力公認一流，最愛在「認證」過的寶物留下自己對作品的年代推測、評賞等見解，凡有他刻詩的器物也往往都是絕佳逸品。文化部日前公告新增北宋定窯白瓷嬰兒枕、北宋汝窯青瓷無紋水仙盆等四件國寶，就都有他刻字作詩。故宮曾指出，在拍賣市場，若有乾隆刻詩者，就如經「皇帝保證」，價格比沒刻詩的更翻一層。

不過在「泥土的座標」展覽中「泰國」展區，在一片南院近年購置的泰國陶瓷、標記為「南購瓷」中，獨獨有一件陶器標記為來自故宮的「故瓷」，暴露了乾隆也有判斷錯誤的時刻。

故宮表示，這件外型古樸的陶壺早在1948年南京開箱點檢時已殘破，僅剩喇叭口、弧形頸與部分器身。在壺口處，可見乾隆具名鐫刻下他對作品的年代推測與考據，寫著「質樸形猶古，神農緬作遺，陶城火氣泯，器合道心怡，遠矣無當誡，何妨有用時，誰加雕鏤細，破此太初姿」。

「泥土的座標」策展人、故宮助理研究員翁宇雯表示，乾隆詩註並讚此陶氣質渾厚，判斷是夏商周三代以前的遺物，花紋應是後刻。然而後代研究者就該壺喇叭口、弧形頸與器身拍印裝飾等特徵，推測這應只是泰國15至17世紀製作、用以裝貿易商品的大壺，可見乾隆也有看走眼的時候。