配合南迴電氣化通車、加強轉乘 台鐵12/20起微調班次
2019-10-28 10:03
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
為配合南迴鐵路潮州枋寮間電氣化通車，提升服務品質，台鐵局今天宣布將於12月20日（五）起進行時刻微調，共影響180班次，該調整增加直達班次，加強兩鐵轉乘，以改善乘車環境。
台鐵局說，此次調整重點包含111次、136次普悠瑪號及129次、168次自強號延長行駛至枋寮站，提升民眾往來西部地區便捷乘車服務；新左營－枋寮間每日班次將由現行30列次增加為60列次，其中開行區間快車22班，可大幅減少轉乘時間；減少高雄鐵路地下化路段柴油列車班次，由32班減為23班。
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台鐵局說，該次時刻調整全線共計調整180班次，其中時刻影響五分鐘以上班次共77班。
台鐵局說，相關列車車次、時刻，明天起可參閱台鐵網站及各車站公告。
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