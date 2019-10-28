一張圖看懂未來一周天氣 北部明天變天
2019-10-28 09:41
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
中央氣象局說，未來一周東北風持續影響，各地早晚涼冷，西半部日夜溫差大；降雨狀況則要視水氣多寡而定。
今天各地大多為多雲到晴，西半部地區日夜溫差大，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區有零星短暫雨，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。
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明天東北風強度再增，北部東半部高溫下降，各地早晚亦涼，伴隨的水氣也多，北部及東半部地區易有斷斷續續的降雨，其中東北部及北部降雨較持續；中南部地區仍是穩定的天氣型態，午後山區仍有零星陣雨。
周三至周日東北風持續影響，周三水氣仍較多，北部及東半部地區易有斷斷續續的降雨，其中東北部及北部降雨較持續；周四之後北部及東半部雲量增多並有局部短暫雨，而中南部天氣依舊穩定，僅南部山區午後有零星陣雨。
11月4日至6日台灣環境仍以東北風為主，北部及東半部地區偶有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
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