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氣象局：北部明降5度有雨到周日 秋颱若生成不直接影響

2019-10-28 09:38聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

要變天了！中央氣象局說，今天到周日天氣皆受到東北風影響，迎風面從今天開始水氣增多，明天到周四風力跟雨量最明顯，北部高溫掉5度，出門務必攜帶雨具和多加件衣物。

氣象預報員官欣平說今天相較於昨天，水氣較多，雲量也偏多，偶爾飄雨。受到東北風影響，迎風面基隆北海岸、東北部和大台北山區有局部短暫雨，中午過後中部以北山區和南部地區則有零星短暫陣雨，會一直到周日。

官欣平說，今天北部白天高溫29到30度，東部29度，中南部30到32度。各地低溫則落在20到23度。

官欣平說，明天開始東北風增強到周四，「會有一些區隔」，風力變強跟下雨狀況變多。

他說，明天轉陰雨，迎風面北部、東北部和基隆北海岸降雨較為明顯，東部和東南部也有局部短暫雨，中南部則仍屬於午後的零星短暫陣雨。

溫度方面，官欣平說會感受到落差，尤其明天北部高溫降了5度左右，北部白天高溫降為23到25度，各地低溫則則維持20到23度，北部低溫約則落在20到22度。

至於近日是否生成今年第22號颱風「麥德姆」？官欣平說，熱帶擾動現在位在菲律賓呂宋島附近，今天晚上到明天會進入南海，有一小段發展期間。碰到中南半島之前，有機會成為熱帶性低氣壓，不排除成為輕度颱風，但還要觀察，目前該擾動往中南半島走，形成的話算秋颱，但對台灣不會造成直接影響。

中央氣象局說，這周受到東北風影響，迎風面有雨。本報資料照片
中央氣象局說，這周受到東北風影響，迎風面有雨。本報資料照片
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