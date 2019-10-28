青農返鄉也推「心潮」法鼓山首屆農業創生研討會迴響熱

2019-10-28 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



法鼓山10月26、27日在張榮發基金會國際會議中心舉辦首屆「對應氣候變遷－心靈環保農業創生研討會」，迴響熱烈，成功落幕。

法鼓山表示，研討會會中務實探討農業在生產、通路與消費等面向，因環境問題所遭遇的困境與轉機，議題深受相關領域人士及民眾關注。法鼓山也為出席盛況增開視訊會場，並舉行交流工作坊及會後參訪，迴響熱烈。

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台大生物資源暨農學院院長盧虎生於致開幕詞時表示，氣候變遷的定義，即是因為人類活動所造成的氣候變化，因此要解決、調適氣候變遷的影響，就必須回到人類活動的調適；而在以往的操作策略中，卻缺乏人為的心理調適，「心靈環保」正是解決氣候變遷最核心的問題。他也期盼，能藉由此會補齊從心靈出發，調整栽培方法和科技發展的篇章，從學習大自然平衡生態循環服務系統中，啟發農業發展。

法鼓山方丈和尚果暉法師以「從心出發─地球環境的永續發展」為題，向近千名聽眾細說如何避免身、心、環境的毒性循環，從染汙的農業轉向為淨化的農業。

他也藉由聖嚴法師主張的四種環保，提出從人與物的生活環保，發展科學、藝術的農業；從人與人的禮儀環保，發展互助、服務的農業；從人與天的自然環保，發展共存、共榮的農業；從人與心的心靈環保，發展淨化心靈的農業。

方丈和尚並提醒，氣候變遷、地球生態及人類行為，三者環環相扣，卻只有人類能夠做出改變。改變的方向，不是向外擴張、取奪，而在向內看，從心出發，建立有益於己、有益於人、有益於環境的整體觀，並於日常生活中，尊重一切生命、珍惜各種資源，這就是法鼓山提倡慈悲智慧、自利利他的「心靈環保」價值觀。彭作奎於回應時表示，研討會盛況出乎意料，足以證明此項議題十分貼近社會大眾所需。

張顥嚴、林哲安、龔哲敬等青農代表，嘗試將生活信仰推行於茶米耕作的實務經驗、科學分析，是否會發展為少用防治的農業「心潮」，備受與會學者和通路商、消費者所重視。

從高雄專程報名與會的助理教授莊惠惇說，由於長期在南部和農民相處，看到許多返鄉青農，因為未能達到預想利潤而轉業，所以當聽到青農們分享，藉由務農對於環境保護的喜樂時，令她萬分感動。