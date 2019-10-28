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7時28分宜蘭規模4.3地震 最大震度4級

北、東部天氣將慢慢下滑 彭啟明：今晚起濕涼

2019-10-28 08:11聯合報 記者雷光涵／即時報導

穩定的天氣型態將要有所改變了。天氣風險公司總經理彭啟明說，今天晚上開始高壓的外圍勢力逐步影響台灣，東北風會稍微增強，北部、東半部的迎風面會雲量開始增多，有零星地形降雨，有明顯溼涼的感覺，雨持續到周四、五，中南部變化不大。

彭啟明在臉書發文表示，最近是典型秋天的天氣，相對穩定。不過將逐漸轉為北方高壓南下主導的天氣，溫度會慢慢地像走樓梯一樣的下滑。今天上午北部可以到 20-28度，但今天晚上到周二上午會掉到 18-25度，周二到周三的清晨，空曠地區的低溫更可能掉到17-20度。

他指出，昨天開始就有一波冷高壓南下，冷空氣影響中國東岸，尚未抵達台灣。所以今天白天維持昨天溫暖的天氣型態，但晚上開始，高壓外圍勢力逐步影響，溫度會明顯下滑。北部及東半部要留意這變化，可能要改穿長袖加薄外套較合適。

彭啟明說，要留意周三開始轉為較多的東北偏東風，東北角到宜蘭容易有持續性的降雨，可能持續到周四、五，其他北東部也有零星的飄雨。中南部溫度會稍降一兩度，感受沒那麼明顯。但要留意午後到傍晚這段期間，空氣品質可能達到敏感族群不健康等級。

颱風動態方面，他說，在菲律賓呂宋島南方的低壓預計今天會進入南海，是否會持續發展值得觀察，預期對越南的南部會有較明顯的衝擊，可能會有較大雨勢發展。對台灣則無直接影響。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有零星短暫雨，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北台灣及東半部高溫約28、29度，中南部仍可到31度左右，夜晚清晨各地低溫約20至22度，西半部日夜溫差仍大，請留意氣溫變化調整穿著。

氣象局說，明天東北風強度再增，北部東半部高溫下降，各地早晚亦涼，伴隨的水氣也多，北部及東半部地區易有斷斷續續的降雨，其中東北部及北部降雨較持續；中南部地區仍是穩定的天氣型態。

周三至下周日（30日至11月3日）東北風持續影響，周三水氣仍較多；周四之後北部及東半部雲量增多並有局部短暫雨，中南部天氣依舊穩定。

中央氣象局說，明天東北風強度再增，北部東半部高溫下降，各地早晚亦涼，伴隨的水氣也...
中央氣象局說，明天東北風強度再增，北部東半部高溫下降，各地早晚亦涼，伴隨的水氣也多。本報資料照片
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彭啟明氣象局
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