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徵人講到「關鍵字」必罰 只有他因老婆要餵奶免罰

2019-10-28 00:25聯合報 記者蔡容喬／即時報導

高雄市新興區一家小吃攤「婉拒」雇用壯漢擔任洗碗工，表明要徵歐巴桑洗碗，遭錄音檢舉挨罰30萬，經就業歧視評議委員會審通過減罰決議，才改罰10萬。市議員陳玫娟日前在議會關注此案，勞工局長王秋冬也向中央喊話，指裁罰目的與手段須符合比例，硬要「大砲打小鳥」、「殺雞用牛刀」，違反比例原則。

高雄市勞工局每年接獲的就業歧視檢舉案件約10多件，以性別歧視占大宗，只要徵人啟事內容寫有「限女（男）性、女（男）性尤佳」等「關鍵字」，一旦調查屬實就得罰。勞工局說，這些店家陳述意見時各有理由，多是因覺得工作性質適合女（男）性，並不知這樣違法。

去年接獲14件檢舉案中，有知名汽車公司想徵女性業務員陪女客戶試車，在徵人紅布條寫了「女性尤佳」，被罰30萬元；有餐廳寫「誠徵女公關」遭民眾檢舉，雇主雖陳情是要找服務生「端菜」，不過評議會認為端菜的工作男女都能做，決議開罰。

另有某連鎖加盟的炸雞店要徵工作人員，考量須輪晚班有安全顧慮，對外徵求男性店員，結果也被罰，但評議會審酌店家並無性別歧視惡意，後來減罰為15萬元。

此外，曾有壽司店老闆徵外場服務生限女性被檢舉，他解釋，是因擔任會計的老婆剛生產，要坐月子、餵奶，「服裝較不整齊」，如要幫忙端月子餐或送帳冊上樓，雇用女性會比較方便，成為近年少見唯一沒被罰案例。

不過勞工局也說，這類檢舉案因檢舉人匿名或舉證不足、或被檢舉人身分查不到，成案率約僅一半，像之前網友檢舉網路平台有徵求「裸體女清潔員」訊息，勞工局獲報後循線追查，但後來找不到檢舉人，被檢舉者也沒有回應，最後不了了之。

高雄市勞工局接獲多起招募歧視檢舉案，因小型店家攤商不諳法令，徵人時寫出「女性尤佳...
高雄市勞工局接獲多起招募歧視檢舉案，因小型店家攤商不諳法令，徵人時寫出「女性尤佳、限女性」等語挨重罰。圖／高雄市勞工局提供
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高雄市勞工局接獲多起招募歧視檢舉案，因小型店家攤商不諳法令，徵人時寫出「女性尤佳...
高雄市勞工局接獲多起招募歧視檢舉案，因小型店家攤商不諳法令，徵人時寫出「女性尤佳、限女性」等語挨重罰。圖／高雄市勞工局提供
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高雄市勞工局接獲多起招募歧視檢舉案，因小型店家攤商不諳法令，徵人時寫出「女性尤佳、限女性」等語挨重罰。圖／高雄市勞工局提供
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勞工局性別歧視
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