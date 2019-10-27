網紅分享1周瘦身餐單月減11磅 營養師建議這樣吃更豐富

2019-10-27 22:42 香港01 記者尹嘉蔚／報導



肖姐姐內地的減肥界網紅，跟公眾分享自己的奮鬥減肥過程，不到3個月減了17磅，由大概127磅減至現時為止110磅。 圖／摘自「肖姐姐減肥日記」小紅書社交平台 分享 facebook 肖姐姐內地的減肥界網紅，跟公眾分享自己的奮鬥減肥過程，不到3個月減了17磅，由大概127磅減至現時為止110磅。她同時分享自己的減肥餐單，一周內食物素材豐富，記者就她的餐單請教營養師王敏寧，了解一下餐單的成效、哪些地方可以做得更好。

肖姐姐，內地素人一位，小紅書上粉絲至今6.5萬，獲讚與收藏14.5萬。她自寫道身高163厘米，未減肥的體重是115斤（約126.8磅），目標減到94斤（約103.6磅），為了鼓勵自己要減肥成功，記錄自己的瘦身過程之外，也分享她的減肥餐單，靠控制飲食，做運動及健身，頭30天內（一個月）減了10.6磅。肖姐姐說自己運動量不大，但基本上自律地嚴控飲食，偶爾出外用膳，會堅持七分飽的原則。她自拍減肥對比圖於社交分享平台小紅書，減肥的第1天是115斤（約126.8磅），BMI為21.7屬過重；第30天減至105斤（約115.7磅），BMI為19.8回落健康體重；減肥第84天體重110磅。

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肖姐姐補充如果飢餓難耐，可以酌量加餐，三餐中的上午和下午都可加餐，可以喝全脂牛奶，吃青瓜、番茄，自己想吃的水果，但水果控制在200克以內。此外，她表示現時10月的運動量也加大了，主要以有氧運動為主，包括戶外跑步加快走3.8公里43分鐘、高強度間歇訓練（HIIT）28分鐘、鍛練腹部馬甲線12分鐘、瘦腿訓練12分鐘、下肢拉伸9分鐘。她感悟減肥期間一如既往要控制飲食，保持低油低鹽！如果感到難以維持，以1個月為周期，回復正常飲食3至5天，再堅持下一個周期。或者以一星期為周期，回復正常飲食1至2天，如此長期堅持，不易暴飲暴食，想吃的時候吃低糖水果，避免過於飢餓導致暴食。

從肖姐姐自己上傳的照片看，瘦身成績算是不錯，肚腩變平坦，腰圍縮少。就肖姐姐的減肥方法、速度、餐單內容、營養及可改善的地方，記者查詢營養師王敏寧（Mandy），Mandy表示大前提要看瘦身者本身的體重有多少，原本磅數大的人於一個月內可減去的磅數往往較多，比方說110磅人士可以減到的空間比150磅人士為低。一般建議安全減磅的數字為每周1至2磅，每月8至10磅，如果一下子體重驟降會損害身體。

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文章授權轉載自《香港01》