親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

網紅分享1周瘦身餐單月減11磅 營養師建議這樣吃更豐富

2019-10-27 22:42香港01 記者尹嘉蔚／報導

肖姐姐內地的減肥界網紅，跟公眾分享自己的奮鬥減肥過程，不到3個月減了17磅，由大...
肖姐姐內地的減肥界網紅，跟公眾分享自己的奮鬥減肥過程，不到3個月減了17磅，由大概127磅減至現時為止110磅。 圖／摘自「肖姐姐減肥日記」小紅書社交平台
分享
肖姐姐內地的減肥網紅，跟公眾分享自己的奮鬥減肥過程，不到3個月減了17磅，由大概127磅減至現時為止110磅。她同時分享自己的減肥餐單，一周內食物素材豐富，記者就她的餐單請教營養師王敏寧，了解一下餐單的成效、哪些地方可以做得更好。

肖姐姐，內地素人一位，小紅書上粉絲至今6.5萬，獲讚與收藏14.5萬。她自寫道身高163厘米，未減肥的體重是115斤（約126.8磅），目標減到94斤（約103.6磅），為了鼓勵自己要減肥成功，記錄自己的瘦身過程之外，也分享她的減肥餐單，靠控制飲食，做運動及健身，頭30天內（一個月）減了10.6磅。肖姐姐說自己運動量不大，但基本上自律地嚴控飲食，偶爾出外用膳，會堅持七分飽的原則。她自拍減肥對比圖於社交分享平台小紅書，減肥的第1天是115斤（約126.8磅），BMI為21.7屬過重；第30天減至105斤（約115.7磅），BMI為19.8回落健康體重；減肥第84天體重110磅。

肖姐姐補充如果飢餓難耐，可以酌量加餐，三餐中的上午和下午都可加餐，可以喝全脂牛奶，吃青瓜、番茄，自己想吃的水果，但水果控制在200克以內。此外，她表示現時10月的運動量也加大了，主要以有氧運動為主，包括戶外跑步加快走3.8公里43分鐘、高強度間歇訓練（HIIT）28分鐘、鍛練腹部馬甲線12分鐘、瘦腿訓練12分鐘、下肢拉伸9分鐘。她感悟減肥期間一如既往要控制飲食，保持低油低鹽！如果感到難以維持，以1個月為周期，回復正常飲食3至5天，再堅持下一個周期。或者以一星期為周期，回復正常飲食1至2天，如此長期堅持，不易暴飲暴食，想吃的時候吃低糖水果，避免過於飢餓導致暴食。

從肖姐姐自己上傳的照片看，瘦身成績算是不錯，肚腩變平坦，腰圍縮少。就肖姐姐的減肥方法、速度、餐單內容、營養及可改善的地方，記者查詢營養師王敏寧（Mandy），Mandy表示大前提要看瘦身者本身的體重有多少，原本磅數大的人於一個月內可減去的磅數往往較多，比方說110磅人士可以減到的空間比150磅人士為低。一般建議安全減磅的數字為每周1至2磅，每月8至10磅，如果一下子體重驟降會損害身體。

延伸閱讀：

【減肥餐單】葉蘊儀一周減肥餐單公開！原來一日三餐靠食...

【減肥】葉蘊儀134磅半年減至98磅　營養師拆解DNA減肥法步驟成效

文章授權轉載自《香港01》

減肥網紅
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

晚間大雨特報！新北基隆宜蘭慎防短時強降雨

2019-10-27 19:46

一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼

2019-10-27 19:02

攝取鹽分不宜過多 以免導致失智症

2019-10-27 18:03

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

越南阿信來台兩年 從不會中文到考取會計檢定第一名

2019-10-27 13:47

太逼真！媽巧手烤「壁虎餅乾」兒猛嗑 網笑虧：以後看到真的會不會抓來吃⋯

2019-10-27 20:00

防光汙染 南韓違規罰一千萬韓元、日本商店夜間降亮度

2019-10-27 22:23

廣告招牌、路燈太亮擾眠 環保署擬訂光汙染管理指引

2019-10-27 22:22

修法卡關 職能治療師做社區健康促進竟然違法

2019-10-27 20:38

退還超市多餘塑膠 環團發起北中南減塑活動

2019-10-27 20:22

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

秋季中南部空汙報到 下周預估臭氧汙染超標

2019-10-27 13:49

花蓮秀林鄉規模3.7地震 最大震度3級

2019-10-27 13:43

好好吃／紅藜 補充植化素、膳食纖維

2019-10-27 13:20

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

健康相談室／黑肉底不代表缺維生素Ｄ

2019-10-27 13:15

咳咳咳…秋冬高峰 感冒變肺炎

2019-10-27 13:13

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

食在當季！紅菱入菜 環保又美味

2019-10-27 13:00

加油趁今天！ 明起汽、柴油調漲0.1元

2019-10-27 12:16

中油明天油價要漲0.1元 98無鉛29.9元

2019-10-27 12:09

吃太營養會害癌變嚴重？ 醫：補充熱量和高蛋白助抗癌

2019-10-27 12:06

為何不愛走路的台灣人去日本能整天爆走？網友淚曝無奈關鍵

2019-10-27 12:00

影／徐國勇：新住民帶給台灣多元豐富的文化交流

2019-10-27 11:47

被打罵常賠錢…外送員慘狀 還有更多你沒聽過

2019-10-27 09:00

微弱鋒面擦邊東北風接力增強 氣象局說這兩天雨最明顯

2019-10-27 08:53

北台灣周二變天 吳德榮：周三後南海有颱風活動跡象

2019-10-27 07:32

七旬嬤得流感以為吃藥就好 咳血才知是肺炎

2019-10-27 07:22

北台灣今偶飄雨 西半部日夜溫差上看十度

2019-10-27 04:56

中南部空品不佳 連三天「橘色提醒」

2019-10-27 04:52

第29屆醫奉獎／92歲「御醫」連文彬 捐出所有退休金 培養諾貝爾獎得主

2019-10-27 00:31

挺同遊行16年 800人→20萬人

2019-10-27 00:21

貧窮線將升 6縣市低收申請明年放寬

2019-10-27 00:21

6縣市貧窮線將上升／低收高齡化 青壯年中低收數增

2019-10-27 00:21

第29屆醫奉獎／「謝謝你們，孩子的守護神」

2019-10-27 00:20

溫泉補助下月上路 北宜花41家參與

2019-10-26 23:15

生醫加速器8團隊獲選 陳建仁盼生醫成下個兆元產業

2019-10-26 22:45

中研院OPEN HOUSE破20萬人 絕美「黑洞杯」一小時掃光

2019-10-26 22:29
看更多

熱門文章

黑貓象徵不祥？半夜咬醒女主人 帶全家8口避過一劫

2019-10-27 10:55

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

殺破狼周運勢／巨蟹同時有人要挖角 獅子與喜歡對象更進一步

2019-10-27 00:00

一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼

2019-10-27 19:02

被打罵常賠錢…外送員慘狀 還有更多你沒聽過

2019-10-27 09:00

老師難當也難考 她放棄實習、畢業就考上書記官

2019-10-27 07:27

北台灣周二變天 吳德榮：周三後南海有颱風活動跡象

2019-10-27 07:32

孫芸芸曬美腿 邊度假邊示範3款黑色百搭包

2019-10-27 14:48

貧窮線將升 6縣市低收申請明年放寬

2019-10-27 00:21

北台灣今偶飄雨 西半部日夜溫差上看十度

2019-10-27 04:56

越南阿信來台兩年 從不會中文到考取會計檢定第一名

2019-10-27 13:47

晚間大雨特報！新北基隆宜蘭慎防短時強降雨

2019-10-27 19:46

每日星座運勢／處女拓展人脈找商機　社團有助好運

2019-10-27 00:00

挺同遊行16年 800人→20萬人

2019-10-27 00:21

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06

咖啡膠囊變身時尚腳踏車 每台用300顆回收膠囊打造

2019-10-27 16:06

【閱讀生活】辰巳芳子／湯品背後的人生哲學

2019-10-27 06:00

溫泉補助下月上路 北宜花41家參與

2019-10-26 23:15

【童言童語】達利／約星期六的原因

2019-10-27 06:00

攝取鹽分不宜過多 以免導致失智症

2019-10-27 18:03

6縣市貧窮線將上升／低收高齡化 青壯年中低收數增

2019-10-27 00:21

吃太營養會害癌變嚴重？ 醫：補充熱量和高蛋白助抗癌

2019-10-27 12:06

微弱鋒面擦邊東北風接力增強 氣象局說這兩天雨最明顯

2019-10-27 08:53

黑肉底曬不到太陽 易缺維生素D？

2019-10-27 07:22

中油明天油價要漲0.1元 98無鉛29.9元

2019-10-27 12:09

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

七旬嬤得流感以為吃藥就好 咳血才知是肺炎

2019-10-27 07:22

肩膀不舉竟是職業病 貨運工患旋轉肌袖症候群

2019-10-27 13:37

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

振奮！林務局辦生態服務給付 拍到16次石虎穿梭田間

2019-10-27 22:08

第29屆醫奉獎／92歲「御醫」連文彬 捐出所有退休金 培養諾貝爾獎得主

2019-10-27 00:31

SWATCH和羅浮宮合作搶手貨 讓人與大師級藝術零距離

2019-10-27 21:25

加油趁今天！ 明起汽、柴油調漲0.1元

2019-10-27 12:16

秋天觀賞黑面琵鷺 台管處推出「HAPPY探索趣」

2019-10-27 08:27

花蓮秀林鄉規模3.7地震 最大震度3級

2019-10-27 13:43

周湯豪、李玉璽都在穿 Prada「紅標」系列就是那麼帥

2019-10-27 17:18

秋季中南部空汙報到 下周預估臭氧汙染超標

2019-10-27 13:49

修法卡關 職能治療師做社區健康促進竟然違法

2019-10-27 20:38

日本人氣法式吐司Ivorish 新菜單有「珍奶」口味

2019-10-27 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top