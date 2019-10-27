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廣告招牌、路燈太亮擾眠 環保署擬訂光汙染管理指引

2019-10-27 22:22聯合報 記者吳姿賢／即時報導

都會區商業活動興盛，光汙染嚴重。本報資料照片
都會區商業活動興盛，光汙染嚴重。本報資料照片
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大型LED廣告車穿梭，市區也充斥LED看板、燈箱式廣告、霓虹燈，每到夜間刺眼光源就干擾用路人視線，甚至照進民宅影響睡眠。環保署近日召開研商會議，年底前擬制定「光汙染管理指引」，統籌全台戶外光源亮度跟垂直照度，從路燈、交通號誌、廣告招牌到大樓光源無所不包，讓相關單位依據指引修訂規範。

都會區商業活動興盛，光源複雜。台北市2012年擬訂光害自治條例草案，光源超標最高罰十萬元，但至今尚未審議，高雄有過相同呼聲也無疾而終。

2015年鴻海集團的三創生活園區開幕前遭投訴光害，大樓外牆兩面巨大LED廣告看板夜晚會變換燈光色彩，宛如一座「七彩發光體」，居民難入睡，路過駕駛人睜不開眼，危及行車安全。但北市光害自治條例始終未通過，市府只能道德勸說，或找其他建築法規「間接」介入。

衛福部去年重金打造一輛大型LED廣告車宣傳拒吸三手菸，強光播放動畫，炫目刺眼妨礙視線，夜晚還在西門町鬧區「滿街跑」，機車族抱怨連連。立委要求取締，但衛福部回應廣告車是「合格改裝」，同樣無法可管。

環保署統計，近三年光汙染陳情案件約一千三百件，九成四案件集中六都，其中高達五成一及三成九來自台北市跟新北市，以廣告類光源陳情案件最多，大部分抱怨「過亮及閃爍」，困擾居家環境及影響睡眠。

環保署空保處科長謝仁碩指出，人對光源感受有兩個指標，「亮度」決定刺眼與否，「垂直照度」則類似明暗感受。環保署將制訂光汙染管理指引，草案規畫亮度為每公尺650燭光以下，類似在家裡看電視的亮度，不會過於刺眼；垂直照度訂為25勒克斯，可限制物體的受光照射程度。

光源分屬多個主管機關，如交通號誌歸交通部，廣告招牌歸內政部營建署，移動式廣告、路燈又由各地方所轄，不易集中管理。謝仁碩表示，光汙染管理指引年底前將拍板定案，屆時各光源主管單位將可依照指引，在各自法規中訂定更明確的規範。

衛福部去年打造一輛大型LED廣告車在西門町鬧區繞行。本報資料照片
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