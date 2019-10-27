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修法卡關 職能治療師做社區健康促進竟然違法

2019-10-27 20:38聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

10月27日是台灣的「職能治療節」，各縣市職能治療師公會都舉行慶祝活動，希望社會大眾更認識職能治療的服務。職能治療師全聯會理事長張自強表示，職能治療師法的「業務內容規範」已經超過20年未修訂，不利於社區長照落實「預防延緩失能」的目的，目前正爭取透過修法，希望非屬疾病治療部分，不用再先經醫師診斷、醫囑及照會，即可由職能治療師於第一時間介入處理。

張自強表示，目前法規一律要經醫師開立診斷、照會或醫囑，職能治療師才能執行服務，導致許多治療師於社區帶領預防延緩課程時，要得先一一確認學員都有取得上述要求文件，才能避免違法。反觀許多無職能治療師資格的講師，帶領課程卻不受此限，仍然可以帶課，法規明顯不合時宜。

張自強表示，在台灣的職能治療教育下，合格的職能治療師絕對有能力獨立進行評估，配置相關輔具以及進行輔具訓練。今年年初職能治療師公會全聯會與物理治療師公會全聯會，希望針對《職能治療師法》、《物理治療師法》當中的業務內容提案進行修法，希望讓非屬疾病治療部分，不用再先經醫師診斷、醫囑及照會，即可由職能治療師於第一時間介入處理，但由於與醫師單位仍未取得共識，導致闖關失敗，目前仍在透過公聽會搜集了解各界意見。

張自強表示，今年僅剩最後一個會期，將以審查明年預算為主，爭議性法案都暫時擱置，因此已幾乎確定《職能治療師法》的業務內容規範已無法再今年完成修法，今天是職能治療師節，也希望更多民眾能夠支持修法，希望明年的會期能夠修訂符合時宜的《職能治療師法》。 

目前法規一律要經醫師開立診斷、照會或醫囑，職能治療師才能執行服務。圖／職能治療師...
目前法規一律要經醫師開立診斷、照會或醫囑，職能治療師才能執行服務。圖／職能治療師公會全國聯合會提供
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