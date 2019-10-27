修法卡關 職能治療師做社區健康促進竟然違法

2019-10-27 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



10月27日是台灣的「職能治療節」，各縣市職能治療師公會都舉行慶祝活動，希望社會大眾更認識職能治療的服務。職能治療師全聯會理事長張自強表示，職能治療師法的「業務內容規範」已經超過20年未修訂，不利於社區長照落實「預防延緩失能」的目的，目前正爭取透過修法，希望非屬疾病治療部分，不用再先經醫師診斷、醫囑及照會，即可由職能治療師於第一時間介入處理。

張自強表示，目前法規一律要經醫師開立診斷、照會或醫囑，職能治療師才能執行服務，導致許多治療師於社區帶領預防延緩課程時，要得先一一確認學員都有取得上述要求文件，才能避免違法。反觀許多無職能治療師資格的講師，帶領課程卻不受此限，仍然可以帶課，法規明顯不合時宜。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張自強表示，在台灣的職能治療教育下，合格的職能治療師絕對有能力獨立進行評估，配置相關輔具以及進行輔具訓練。今年年初職能治療師公會全聯會與物理治療師公會全聯會，希望針對《職能治療師法》、《物理治療師法》當中的業務內容提案進行修法，希望讓非屬疾病治療部分，不用再先經醫師診斷、醫囑及照會，即可由職能治療師於第一時間介入處理，但由於與醫師單位仍未取得共識，導致闖關失敗，目前仍在透過公聽會搜集了解各界意見。