退還超市多餘塑膠 環團發起北中南減塑活動
2019-10-27 20:22
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
「不減塑，就搗蛋！」綠色和平今天到台北、台中、高雄超市門口舉辦萬聖節活動，邀請民眾鼓勵超市減塑，全台超過200名民眾響應。
綠色和平今天邀請民眾退還超市多餘的塑膠。活動概念源自歐美各地由消費者發起的「塑膠攻擊行動」（Plastic Attack），消費者在超市結帳後，將多餘的塑膠包材拆掉，把食材和商品裝進自己的購物袋或保鮮盒，最後將多餘塑膠還給超市，藉此表達對超市減塑的訴求。
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綠色和平減塑專案負責人張凱婷說，減塑已是全民共識，超市減塑專案短時間內在台灣累積超過12萬人連署支持，現場也有許多民眾主動拆下過多的塑膠包裝，期待超市可承諾減塑，回應消費者心聲。
根據綠色和平公民調查，「源頭減量」與「重複使用」是面對塑膠問題最直接有效的策略，在民眾個人努力之外，製造和使用塑膠的企業也不可缺席。
張凱婷說，這兩年歐美有愈來愈多連鎖大型超市承諾減塑，重複使用與重複填充的商業模式，也成為重要的營運策略；企業是改變生產模式的關鍵角色，有能力將資源投注於對生態、人類未來更好的解決方案。
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