一張圖看下周天氣！北台灣周二變天轉濕涼
2019-10-27 19:02
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
明天各地天氣多雲到晴，但周二起北台灣將變天。中央氣象局「報天氣」臉書粉絲團今天貼出未來一周天氣圖，北部、東北部周二起東北風增強，天氣轉為濕涼，降雨範圍、時間都增加，民眾外出記得帶傘。
氣象局表示，北部、東北部未來白天舒適早晚涼，降雨以迎風面地區為主。周一水氣較少，好天氣時間居多，但周二起東北風增強，水氣增多，下雨的範圍和時間也增加，溫度下降感受明顯，要注意保暖。
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中部、南部地區，整周天氣大致穩定，午後偶有零星陣雨。白天比較暖熱，中午前後高溫30度左右，但傍晚之後氣溫降得快，夜間清晨涼意明顯，屬於日夜溫差大的天氣型態，早出晚歸可加件薄外套。
東部、東南部地區，周一水氣較少，周二起東北風增強，水氣增多，下雨的範圍增加，早晚亦偏涼。
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