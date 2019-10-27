攝取鹽分不宜過多 以免導致失智症

2019-10-27 18:03 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



最新研究顯示，高鹽飲食會使濤蛋白水平不穩定，而過多的濤蛋白是阿茲海默症的特點之一。 圖／ingimage 分享 facebook 高鹽飲食易導致失智症！高鹽飲食過去常被與腦血管功能下降、失智症嵌上關係，但科學家仍未確定造成這樣結果的原因。最新研究顯示，高鹽飲食會使濤蛋白水平不穩定，而過多的濤蛋白是阿茲海默症（失智症的一種）的特點之一。

高鹽飲食影響腦健康

根據《每日醫學新聞》報導，最新研究中，研究人員餵食8週大的雄性與雌性老鼠高鈉含量的飲食，持續4-36週。研究人員接著對這些老鼠進行行為、腦血管、分子等研究，結果發現高鹽飲食會導致老鼠體內一氧化氮水平降低，而一氧化氮能阻止一系列會引發濤蛋白相關病理的酶進行作用。

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濤蛋白過度堆積是阿茲海默症的特徵之一。正常狀況下，濤蛋白屬支撐神經元的細胞骨架其中一個環節，它會協助動物體內，將營養物質傳送至神經元軸突與樹突的「微管」維持穩定。但若濤蛋白出現在支持神經元的細胞骨架之外，在細胞中漫遊，就有機會在大腦中堆積，進而導致認知功能障礙。

而過去有科學家認為，高鹽飲食導致失智症與腦中血流量受限有關。但研究人員實驗後發現，只要濤蛋白狀況穩定，即使老鼠腦中血流受限，牠們的認知功能仍不會受影響。由此可見，濤蛋白在腦中的狀況才是導致失智症的元兇。

控制鹽分攝取

根據《每日科學》報導，儘管目前尚未進行人體實驗，但可以確定的是，人類必須控制鹽分攝取。研究人員也表示，加工食品與餐廳提供的料理常是造成大眾不知不覺攝取過多鹽分的兇手。

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