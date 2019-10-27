親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

別再誤解 日本搭電扶梯應靜止非空出單側

賀一航過世沈玉琳退出 白冰冰請到他重出江湖！

治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

近期科學家發現一種稱為「etokimab」的藥物能有效改善異位性皮膚炎症狀。(p...
近期科學家發現一種稱為「etokimab」的藥物能有效改善異位性皮膚炎症狀。(photo by Wikipedia)
分享
異位性皮膚炎是一種慢性皮膚疾病，目前仍無藥可以完全根治。治療時除了會讓患者改變飲食與生活習慣外，也可能會開給他們免疫抑制劑，降低其對過敏的反應程度。不過免疫抑制劑易造成高血壓、肝臟疾病、頭痛等副作用，近期科學家發現一種稱為「etokimab」的藥物能有效改善異位性皮膚炎症狀。

測試新藥物功效

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員找到12位有異位性皮膚炎的參與者，給他們每人一劑會抑制介白素33活性的etokimab（抗體的一種），而介白素33的功用則是影響人體的免疫反應。經過29天後，83％的參與者異位性皮膚炎的嚴重程度均減輕至少一半。除此之外，參與者體內與對過敏原敏感程度有關的嗜酸性球水平，也降低40％。

不過上述研究仍在初步階段，目前正進一步進行一場有300位參與者的雙盲隨機試驗，所有參與者均患異位性皮膚炎，而研究人員認為研究結果可協助他們更確信etokimab對治療異位性皮膚炎有效。

另外，研究人員認為，etokimab因為能與免疫反應有關的抑制介白素33，或許也能改善其他與免疫系統有關的症狀，例如發炎反應。他們進行實驗，發現給參與者注射etokimab，能讓他們被注射過敏原的區域中，與發炎反應有關的嗜中性球的活性會降低。

人體實驗機會難得

根據《Medical Xpress》報導，研究人員表示，研究團隊已在實驗室中針對介白素33做了將近10年的研究，並認為對介白素33的掌握可能會成為治療疾病的關鍵。團隊非常感謝配合研究的參與者讓他們有機會進行人體實驗，是這些參與者的配合促成了醫療的進步。

【更多精采內容，詳見

異位性皮膚炎過敏原患者
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

攝取鹽分不宜過多 以免導致失智症

2019-10-27 18:03

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

越南阿信來台兩年 從不會中文到考取會計檢定第一名

2019-10-27 13:47

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

秋季中南部空汙報到 下周預估臭氧汙染超標

2019-10-27 13:49

花蓮秀林鄉規模3.7地震 最大震度3級

2019-10-27 13:43

好好吃／紅藜 補充植化素、膳食纖維

2019-10-27 13:20

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

健康相談室／黑肉底不代表缺維生素Ｄ

2019-10-27 13:15

咳咳咳…秋冬高峰 感冒變肺炎

2019-10-27 13:13

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

食在當季！紅菱入菜 環保又美味

2019-10-27 13:00

加油趁今天！ 明起汽、柴油調漲0.1元

2019-10-27 12:16

中油明天油價要漲0.1元 98無鉛29.9元

2019-10-27 12:09

吃太營養會害癌變嚴重？ 醫：補充熱量和高蛋白助抗癌

2019-10-27 12:06

為何不愛走路的台灣人去日本能整天爆走？網友淚曝無奈關鍵

2019-10-27 12:00

影／徐國勇：新住民帶給台灣多元豐富的文化交流

2019-10-27 11:47

被打罵常賠錢…外送員慘狀 還有更多你沒聽過

2019-10-27 09:00

微弱鋒面擦邊東北風接力增強 氣象局說這兩天雨最明顯

2019-10-27 08:53

北台灣周二變天 吳德榮：周三後南海有颱風活動跡象

2019-10-27 07:32

七旬嬤得流感以為吃藥就好 咳血才知是肺炎

2019-10-27 07:22

北台灣今偶飄雨 西半部日夜溫差上看十度

2019-10-27 04:56

中南部空品不佳 連三天「橘色提醒」

2019-10-27 04:52

第29屆醫奉獎／92歲「御醫」連文彬 捐出所有退休金 培養諾貝爾獎得主

2019-10-27 00:31

挺同遊行16年 800人→20萬人

2019-10-27 00:21

貧窮線將升 6縣市低收申請明年放寬

2019-10-27 00:21

6縣市貧窮線將上升／低收高齡化 青壯年中低收數增

2019-10-27 00:21

第29屆醫奉獎／「謝謝你們，孩子的守護神」

2019-10-27 00:20

溫泉補助下月上路 北宜花41家參與

2019-10-26 23:15

生醫加速器8團隊獲選 陳建仁盼生醫成下個兆元產業

2019-10-26 22:45

中研院OPEN HOUSE破20萬人 絕美「黑洞杯」一小時掃光

2019-10-26 22:29

拒絕同運霸凌 安定力量籲政府誠實回歸公投結果

2019-10-26 22:07

費鴻泰轟疫苗延遲開打政府怠惰 疾管署回應了

2019-10-26 21:58

與會人數超過3千 國內外骨科權威在台交流

2019-10-26 21:47

第29屆醫奉獎／校友囊括6獎項 高雄醫大大贏家

2019-10-26 21:34

傳不明人士花博丟信號彈影響松機航班 轄區警證實誤傳

2019-10-26 21:14

松山機場附近兩度遭施放煙火、信號彈 影響9航班

2019-10-26 20:17

誰家的？他驚見螃蟹從窗外爬進來 網全嚇瘋：以為是大喇牙！

2019-10-26 20:00

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

2019-10-26 19:10
看更多

熱門文章

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

2019-10-26 19:10

黑貓象徵不祥？半夜咬醒女主人 帶全家8口避過一劫

2019-10-27 10:55

殺破狼周運勢／巨蟹同時有人要挖角 獅子與喜歡對象更進一步

2019-10-27 00:00

好市多召回發霉牛肉米漢堡 網怒：吃光了怎麼辦？

2019-10-26 19:53

被打罵常賠錢…外送員慘狀 還有更多你沒聽過

2019-10-27 09:00

松山機場附近兩度遭施放煙火、信號彈 影響9航班

2019-10-26 20:17

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-26 22:06

老師難當也難考 她放棄實習、畢業就考上書記官

2019-10-27 07:27

中研院OPEN HOUSE破20萬人 絕美「黑洞杯」一小時掃光

2019-10-26 22:29

北台灣周二變天 吳德榮：周三後南海有颱風活動跡象

2019-10-27 07:32

貧窮線將升 6縣市低收申請明年放寬

2019-10-27 00:21

北台灣今偶飄雨 西半部日夜溫差上看十度

2019-10-27 04:56

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

拒絕同運霸凌 安定力量籲政府誠實回歸公投結果

2019-10-26 22:07

越南阿信來台兩年 從不會中文到考取會計檢定第一名

2019-10-27 13:47

每日星座運勢／處女拓展人脈找商機　社團有助好運

2019-10-27 00:00

挺同遊行16年 800人→20萬人

2019-10-27 00:21

孫芸芸曬美腿 邊度假邊示範3款黑色百搭包

2019-10-27 14:48

溫泉補助下月上路 北宜花41家參與

2019-10-26 23:15

6縣市貧窮線將上升／低收高齡化 青壯年中低收數增

2019-10-27 00:21

費鴻泰轟疫苗延遲開打政府怠惰 疾管署回應了

2019-10-26 21:58

【閱讀生活】辰巳芳子／湯品背後的人生哲學

2019-10-27 06:00

第29屆醫奉獎／校友囊括6獎項 高雄醫大大贏家

2019-10-26 21:34

【童言童語】達利／約星期六的原因

2019-10-27 06:00

黑肉底曬不到太陽 易缺維生素D？

2019-10-27 07:22

微弱鋒面擦邊東北風接力增強 氣象局說這兩天雨最明顯

2019-10-27 08:53

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

咖啡膠囊變身時尚腳踏車 每台用300顆回收膠囊打造

2019-10-27 16:06

吃太營養會害癌變嚴重？ 醫：補充熱量和高蛋白助抗癌

2019-10-27 12:06

傳不明人士花博丟信號彈影響松機航班 轄區警證實誤傳

2019-10-26 21:14

七旬嬤得流感以為吃藥就好 咳血才知是肺炎

2019-10-27 07:22

生醫加速器8團隊獲選 陳建仁盼生醫成下個兆元產業

2019-10-26 22:45

與會人數超過3千 國內外骨科權威在台交流

2019-10-26 21:47

中油明天油價要漲0.1元 98無鉛29.9元

2019-10-27 12:09

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

6縣市貧窮線調高 109年低收及中低收門檻放寬

2019-10-26 21:18

肩膀不舉竟是職業病 貨運工患旋轉肌袖症候群

2019-10-27 13:37

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

第29屆醫奉獎／92歲「御醫」連文彬 捐出所有退休金 培養諾貝爾獎得主

2019-10-27 00:31

花蓮秀林鄉規模3.7地震 最大震度3級

2019-10-27 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top