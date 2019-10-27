治療異位性皮膚炎 新藥物誕生中

2019-10-27 18:06 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期科學家發現一種稱為「etokimab」的藥物能有效改善異位性皮膚炎症狀。(photo by Wikipedia) 分享 facebook 異位性皮膚炎是一種慢性皮膚疾病，目前仍無藥可以完全根治。治療時除了會讓患者改變飲食與生活習慣外，也可能會開給他們免疫抑制劑，降低其對過敏的反應程度。不過免疫抑制劑易造成高血壓、肝臟疾病、頭痛等副作用，近期科學家發現一種稱為「etokimab」的藥物能有效改善異位性皮膚炎症狀。

測試新藥物功效

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員找到12位有異位性皮膚炎的參與者，給他們每人一劑會抑制介白素33活性的etokimab（抗體的一種），而介白素33的功用則是影響人體的免疫反應。經過29天後，83％的參與者異位性皮膚炎的嚴重程度均減輕至少一半。除此之外，參與者體內與對過敏原敏感程度有關的嗜酸性球水平，也降低40％。

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不過上述研究仍在初步階段，目前正進一步進行一場有300位參與者的雙盲隨機試驗，所有參與者均患異位性皮膚炎，而研究人員認為研究結果可協助他們更確信etokimab對治療異位性皮膚炎有效。

另外，研究人員認為，etokimab因為能與免疫反應有關的抑制介白素33，或許也能改善其他與免疫系統有關的症狀，例如發炎反應。他們進行實驗，發現給參與者注射etokimab，能讓他們被注射過敏原的區域中，與發炎反應有關的嗜中性球的活性會降低。

人體實驗機會難得

根據《Medical Xpress》報導，研究人員表示，研究團隊已在實驗室中針對介白素33做了將近10年的研究，並認為對介白素33的掌握可能會成為治療疾病的關鍵。團隊非常感謝配合研究的參與者讓他們有機會進行人體實驗，是這些參與者的配合促成了醫療的進步。

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