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你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40聯合報 記者吳姿賢／即時報導

農委會農糧署推出「台灣炒飯王—全民潮味對決之戰」，全台19縣市、171家業者推出226款炒飯角逐王位，近期選出24家地方特色炒飯，11月下旬將到台北參加全國賽，角逐「台灣炒飯王」寶座。

24家入選名單分成「美味經典組」及「創意潮流族」。美味經典組北區包括一村蘭麵長庚店的客家小炒飯，欣丼食堂的肉絲蛋炒飯，炒味亭炒飯專賣店的櫻花蝦炒飯，御廚雲泰美食的香辣炒飯。中區有金都餐廳的雙臘蛋炒飯，炒飯英雄東海店的櫻花蝦炒飯，炒飯傳奇的金莎筍丁臘炒飯，飯大廚精誠店的回憶炒飯。

南區有佑佑鍋燒麵的櫻花蝦炒飯，阿漢專業炒飯館的彩鑽塔香三杯雞炒飯，飯賣人口炒飯專賣店的火燒蝦仁肉絲蛋炒飯。東區則是約翰兄弟餐飲店的三杯雞肉炒飯。

「創意潮流組」名單，北區是Neverland Noodle Bar的翡翠蝦仁炒飯，布佬廚房的黑松露炒飯，林口亞昕福朋喜來登酒店聚味軒的櫻蝦黃金米飯焦，彩蝶宴的川味蒼蠅頭炒飯。中區包括火少爺專業炒飯的台灣地獄炒飯，炒飯超人小吃店的心心相映炒飯，御甄園麵食館的包炒飯。

南區有Hao飯寓所的獵人香料豬果香炒飯，上班海鮮店的黑之炒飯，阿成炒飯專賣店的東港三寶炒飯。東區是遠雄悅來大飯店的龍蝦卡布奇諾，台東縣池上鄉農會的剝皮辣椒老菜圃雞肉炒飯。

農糧署也在臉書粉絲團「鮮享農YA - 農糧署」舉辦預測抽獎活動，即日起至10月30日到抽獎活動的貼文按「讚」，公開分享至個人FB；並在貼文底下TAG兩位好友，留言「來去吃炒飯！」還要對「鮮享農YA-農糧署」粉絲團按讚，有機會抽中金色年華耐熱玻璃保鮮盒提袋組。11月6日公布中獎名單。

「台灣炒飯王─全民潮味對決之戰」區域賽，是從全台226款炒飯中，經過專家專業評審，選出24間地方特色炒飯代表名單，這些店家將於11月下旬到台北參加全國賽。

台灣炒飯王「美味經典組」全國賽入圍名單。圖／取自農糧署臉書
台灣炒飯王「美味經典組」全國賽入圍名單。圖／取自農糧署臉書
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台灣炒飯王「創意潮流組」全國賽入圍名單。圖／取自農糧署臉書
台灣炒飯王「創意潮流組」全國賽入圍名單。圖／取自農糧署臉書
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