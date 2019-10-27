壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



台灣有不少山岳活動愛好者，醫師提醒民眾從事體能活動時，提高負荷量要漸進，切莫貿然超過個人體力負荷。本報資料照片 分享 facebook 一名中年男性登山愛好者，平常裝備都會聘請登山嚮導幫忙揹，前陣子才出國挑戰白朗峰。日前他和山友相約登能高越嶺，第一次親自揹19公斤裝備，沒想到第五天已經累到走不動，第六天是被救護人員用擔架抬下山送醫急救，原來是橫紋肌溶解合併急性腎衰竭。醫師提醒，這名個案差點就要洗腎，再晚送醫甚至可能送命，提醒民眾從事體能活動時，提高負荷量要漸進，切莫貿然超過個人體力負荷。

收治這名個案的三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡表示，這名個案被轉院至三總時，肌肉酵素已高達三萬多，正常數值是兩百多，顯示有嚴重的橫紋肌溶解症，可預期壞死肌肉釋放大量肌球蛋白，將造成腎毒性和腎衰竭。果然，代表腎功能的肌酐酸在兩、三天內飆高，原本體重才68公斤也因腎衰竭而水腫到82公斤，醫療團隊都已經預備要給他洗腎，腎臟指數忽然自行好轉，整體狀況持續順利改善，幸運免於洗腎，並於住院11天後出院。

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朱柏齡表示，橫紋肌溶解的症狀依輕微至嚴重包括肌肉無力，肌肉疼痛，肌肉腫脹、肌肉壓痛，噁心吃不下飯，小便可樂濃茶，上述症狀可逐漸進展，到第三天才達到高峰。如果等到嚴重才就醫，常常要緊急洗腎，有些人恐撐不過腎衰竭這關而死亡，提醒民眾運動過程中與運動後，都要對這些症狀提高警覺，一旦懷疑有橫紋肌溶解的可能，就要儘速就醫。

朱柏齡說，相較於一般人來說，這名登山愛好者的肌肉量是很不錯的，因此這次的問題在於負重忽然大增，超過了他身體的負荷量，而且逞強撐太多天，若第五天走不動時就下山就醫，或許不會這麼嚴重。朱柏齡特別提醒，無論是新手或老手，都要清楚自己的負荷量在哪裡，調整負荷循序漸進，不要貿然加重負重或拉長時間，以免發生橫紋肌溶解症。