親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

反送中示威者占道架路障 港警舉黑旗射催淚彈驅散

失智早期確診不易 醫籲精準診斷工具可幫忙

2019-10-27 16:43中央社 台北27日電

謝小姐的父親原被確診輕度阿茲海默症，才短短半年，病況急遽下滑且性情大變，進一步檢查才知，罹患的是額顳葉型失智症醫師胡朝榮說，失智症早期精準診斷有助延緩惡化。

台灣臨床失智症學會理事長暨衛福部雙和醫院研究副院長胡朝榮表示，失智症有3大類，分別是腦神經退化造成的退化性失智症、腦血管疾病造成的血管性失智症，以及其他原因造成的續發性失智症。

退化性失智症病人占大多數，其中較常見的阿茲海默失智症占約6至7成。

胡朝榮說，失智症早期的症狀與老化十分類似，如記憶變差、說話會中斷或忘記詞彙、比較難回想事情等，還會與其他疾病症狀雷同，如憂鬱症等，且症狀可能單一、也可能同時出現，並不容易診斷。

胡朝榮表示，研究顯示，典型65歲以後發病的晚發型失智症患者，從失智症症狀出現至確診，平均要2.8年；65歲以前發病的早發型失智症患者，更需要4.4年。為了正確治療，多次往返醫院找原因，幾乎是所有疑似失智症患者及家屬必須經歷的漫長痛苦歷程。

失智症家屬謝小姐分享，父親到古稀之年時，身體健康是一極棒，連一般人常有的三高慢性病都沒有，頂多就是偶爾有點健忘，但家人一直認為就是「老化」而已。

直到健忘情況延續2、3年，謝小姐才驚覺父親行為反常，有時會像機器人一樣，不斷重複說同樣的話，或是跟5個人握手後會再重頭握一遍，還常迷路打電話求救，謝小姐這才趕緊送父親就醫，診斷後為阿茲海默失智症。

但不到半年時間，謝小姐的父親精神愈來愈錯亂，無法控制情緒，從健忘變得暴躁易怒，在醫院就診時更要4名護理人員努力安撫。醫師以類澱粉蛋白正子造影檢查後，才發現根本不是阿茲海默症，而是較少見的額顳葉型失智症。

林口長庚醫院核子醫學科主任林昆儒表示，腦神經退化疾病進展緩慢，以阿茲海默症者來說，他們的大腦會發現異常蛋白質堆積，從腦部出現病理變化，到產生臨床症狀，歷時約15至20年。

林昆儒表示，腦神經細胞運作時會產生乙狀類澱粉，這些澱粉樣胜肽一旦不正常沾粘，就會形成斑塊沉積在神經細胞周圍，多年後數量逐漸增加並瀰漫。類澱粉斑塊在失智症出現症狀前就形成，評估大腦斑塊，是鑑別診斷失智症的最早期指標之一。

胡朝榮表示，類澱粉蛋白正子造影為目前診斷阿茲海默症的技術之一，準確率達9成 ，歐美日韓已投入臨床診斷，台灣今年才開始推廣使用，輔助醫師診斷及排除失智症疾病種類，但需要民眾自費。

謝小姐說，雖然父親經過半年才確診，且快速惡化到中度失智，有人問她會不會怪醫生，但在那當下，醫師能做的檢查都做了，且持續嚴謹追蹤；只能遺憾精準檢測的方法太晚上路，如果可以提早診斷並確診，父親在罹患失智症的道路上，能有更多甜蜜而不辛勞的家庭時光。

胡朝榮也說，失智症早期精準診斷、治療，有助延緩惡化，台灣臨床失智症學會26、27日在台北醫學大學舉行年會，希望提升精準診斷及失智症醫療照護水準。

失智症阿茲海默症醫師
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

花蓮秀林鄉規模3.7地震 最大震度3級

2019-10-27 13:43

北台灣周二變天 吳德榮：周三後南海有颱風活動跡象

2019-10-27 07:32

你吃過幾家？農糧署選出24家炒飯王 角逐全國賽

2019-10-27 16:40

壯男負重19公斤登山 6天就腎衰竭被抬下山

2019-10-27 16:32

秋季中南部空汙報到 下周預估臭氧汙染超標

2019-10-27 13:49

好好吃／紅藜 補充植化素、膳食纖維

2019-10-27 13:20

愛肝達人站／肝病出現病容 恐怕就晚了

2019-10-27 13:16

健康相談室／黑肉底不代表缺維生素Ｄ

2019-10-27 13:15

咳咳咳…秋冬高峰 感冒變肺炎

2019-10-27 13:13

抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10

食在當季！紅菱入菜 環保又美味

2019-10-27 13:00

加油趁今天！ 明起汽、柴油調漲0.1元

2019-10-27 12:16

中油明天油價要漲0.1元 98無鉛29.9元

2019-10-27 12:09

吃太營養會害癌變嚴重？ 醫：補充熱量和高蛋白助抗癌

2019-10-27 12:06

為何不愛走路的台灣人去日本能整天爆走？網友淚曝無奈關鍵

2019-10-27 12:00

影／徐國勇：新住民帶給台灣多元豐富的文化交流

2019-10-27 11:47

被打罵常賠錢…外送員慘狀 還有更多你沒聽過

2019-10-27 09:00

微弱鋒面擦邊東北風接力增強 氣象局說這兩天雨最明顯

2019-10-27 08:53

七旬嬤得流感以為吃藥就好 咳血才知是肺炎

2019-10-27 07:22

北台灣今偶飄雨 西半部日夜溫差上看十度

2019-10-27 04:56

中南部空品不佳 連三天「橘色提醒」

2019-10-27 04:52

第29屆醫奉獎／92歲「御醫」連文彬 捐出所有退休金 培養諾貝爾獎得主

2019-10-27 00:31

挺同遊行16年 800人→20萬人

2019-10-27 00:21

貧窮線將升 6縣市低收申請明年放寬

2019-10-27 00:21

6縣市貧窮線將上升／低收高齡化 青壯年中低收數增

2019-10-27 00:21

第29屆醫奉獎／「謝謝你們，孩子的守護神」

2019-10-27 00:20

溫泉補助下月上路 北宜花41家參與

2019-10-26 23:15

生醫加速器8團隊獲選 陳建仁盼生醫成下個兆元產業

2019-10-26 22:45

中研院OPEN HOUSE破20萬人 絕美「黑洞杯」一小時掃光

2019-10-26 22:29

拒絕同運霸凌 安定力量籲政府誠實回歸公投結果

2019-10-26 22:07

費鴻泰轟疫苗延遲開打政府怠惰 疾管署回應了

2019-10-26 21:58

與會人數超過3千 國內外骨科權威在台交流

2019-10-26 21:47

第29屆醫奉獎／校友囊括6獎項 高雄醫大大贏家

2019-10-26 21:34

傳不明人士花博丟信號彈影響松機航班 轄區警證實誤傳

2019-10-26 21:14

松山機場附近兩度遭施放煙火、信號彈 影響9航班

2019-10-26 20:17

誰家的？他驚見螃蟹從窗外爬進來 網全嚇瘋：以為是大喇牙！

2019-10-26 20:00

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

2019-10-26 19:10

影／超可愛！首屆彩虹寶寶遊行 讓社會看見同志家庭

2019-10-26 17:34

第29屆醫奉獎／特殊貢獻獎余幸司：科技預防是未來趨勢

2019-10-26 17:02
看更多

熱門文章

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

2019-10-26 19:10

黑貓象徵不祥？半夜咬醒女主人 帶全家8口避過一劫

2019-10-27 10:55

殺破狼周運勢／巨蟹同時有人要挖角 獅子與喜歡對象更進一步

2019-10-27 00:00

好市多召回發霉牛肉米漢堡 網怒：吃光了怎麼辦？

2019-10-26 19:53

影／超可愛！首屆彩虹寶寶遊行 讓社會看見同志家庭

2019-10-26 17:34

松山機場附近兩度遭施放煙火、信號彈 影響9航班

2019-10-26 20:17

影／女力提重86公斤走50米 應試林鐵軌道養護員

2019-10-26 17:28

被打罵常賠錢…外送員慘狀 還有更多你沒聽過

2019-10-27 09:00

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-26 22:06

老師難當也難考 她放棄實習、畢業就考上書記官

2019-10-27 07:27

中研院OPEN HOUSE破20萬人 絕美「黑洞杯」一小時掃光

2019-10-26 22:29

北台灣周二變天 吳德榮：周三後南海有颱風活動跡象

2019-10-27 07:32

北台灣今偶飄雨 西半部日夜溫差上看十度

2019-10-27 04:56

貧窮線將升 6縣市低收申請明年放寬

2019-10-27 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top