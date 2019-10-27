11種疾病納病主法 預立醫療照護諮商免費做

2019-10-27 14:48 中央社 台北27日電



衛福部11月將公告11種疾病納病主法臨床使用條件，並將補助這些疾病患者免費預立醫療照護諮商。病主法推動者楊玉欣說，病主法賦予罕病者拒絕醫療及善終權，但絕不等於安樂死。

病人自主權利法今年1月6日上路，賦予民眾事先預立醫療決定、善終權利。法規也為重病、罕病者開了一扇窗，明訂經政府公告的疾病或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且醫療無法合適解決者也適用。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

衛生福利部近期舉行多次會議研商適用病主法的嚴重疾病種類、適用條件，近日達成共識，將有11種疾病納入病主法。

納入疾病有裘馨氏肌肉失養症、遺傳性表皮分解性水泡症（泡泡龍）、亨丁頓氏舞蹈症、肢帶型肌失養症、桿狀體肌肉病變、脊髓小腦退化性動作協調障礙（小腦萎縮症）、脊髓性肌肉萎縮症（漸凍症）、肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍症）、囊狀纖維化、原發性肺動脈高壓等10種罕病及多發性系統萎縮症。

醫事司長石崇良日前接受中央社記者採訪時表示，病主法鼓勵民眾經過預立醫療照護諮商（ACP）後完成預立醫療決定（AD），當經歷生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及政府公告的嚴重疾病，可決定要不要接受維生治療或人工營養等。

石崇良說，未來11種疾病病友納入後，衛福部將補助病友預立醫療照護諮商費用，每人約新台幣3000元。

病人自主研究中心執行長楊玉欣今天接受中央社記者採訪時表示，確實有不少罕病患者希望安樂死，但病主法絕不等於安樂死。

楊玉欣說，病主法的立法精神是以病人為主體，且賦予病人拒絕醫療的權利。但拒絕醫療絕不等於安樂死，而是當病人的生命「自然的到了終點」，病人沒辦法靠自己吃東西、或不插管、沒有呼吸器就無法呼吸，可以拒絕「加工醫療」，回歸生命自然的終點。

楊玉欣說，安寧緩和醫療條例只處理「末期病人」，有嚴格的定義限制，許多罕病病友無法納入。以漸凍人為例，隨疾病進展會逐漸失去身體自理能力、除肢體無法行動，也會呼吸衰竭，但插上呼吸器可以多活好幾年，但病人生活的尊嚴可能在過程中被犧牲。

未來11種疾病納入病主法適用，楊玉欣說，病友們只要接受預立醫療照護諮商，簽署預立醫療決定，當疾病進展到終點、必須仰賴加工醫療才能存活時，就可以依預立醫療決定選擇是否維生治療或補充人工營養，讓病友有更多的選擇和出路。

楊玉欣說，過去有些病友，為了要看孩子結婚、生子，勉強接受維生治療數年；在孩子結婚後，也沒辦法撤除，讓家人和醫師都很為難，未來這樣的景況應不復見；另一種情況是，有些病友害怕氣切後就要一路氣切直到死亡，納入病主法適用後，「隨時有喊停」的權利，也讓病友做醫療決定時更無後顧之憂。

至於現行已經接受維生治療或人工營養處置的罕病患者，楊玉欣說，未來11類疾病公告上路後，只要符合資格、意識清楚的病友都可進行預立醫療照護諮商，決定自己的醫療選項，如果不願生活繼續受苦、沒有尊嚴，就能依法拒絕醫療，並提供緩和醫療。

楊玉欣也說，很多人都會覺得「病人很脆弱」、「不應該自己決定」，但其實病人是最了解疾病、最深思熟慮者，應尊重、相信病人的醫療選擇，讓病人掌握權利及行使權利的自由。很多病人有了權利之後就會更放心，心裡更踏實，也會更想好好生活。

根據罕病基金會資料，依衛福部截至今年8月統計，此次納入病主法的10種罕見疾病患者人數（不分年齡）達3476人。