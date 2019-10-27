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抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

癌症在全球多國都是重要致死病因。癌症希望基金會董事長王正旭表示，癌症從基因突變至侵犯通常需數年時間，因此抗惡化的藥品受到關注外，目前部分生活化、具營養的日常食品，即使在低濃度下，也能影響基因表達調控，提供患者體力與癌症預防。

台灣營養醫學推廣協會今日舉辦「營養醫學結合醫學治療擊敗癌症―從實驗室到臨床實證」研討會，針對營養醫學在癌症、骨骼與免疫治療等研究及臨床應用做探討；癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科醫師王正旭，以從細胞到臨床為題，講述營養製劑在癌症的角色。

王正旭表示，營養製劑是1980年後所發展概念，指將食物中具有醫學、生理學等明確成分的高濃度生物活性物質萃取出，且效果像藥品一樣明確，並可有效預防疾病及維持健康的食品。以台灣來說，像是維他命B群、鈣片、綜合營養素等保健食品，都是營養製劑。

王正旭說，營養製劑能影響癌細胞成長過程中，單一或多個發炎因子的作用。據美國2011年的研究顯示，多種營養製劑具有抑制腫瘤作用，可殺死癌細胞。舉例來說，黃耆注射液可治療癌症相關的疲憊症狀。黃耆當中的黃耆多醣體，過往研究發現具改善腫瘤治療的反應率、穩定性以及改善患者的體能狀況，降低化學治療的副作用，他認為若未來能改為口服方式，更能造福患者。

目前也有研究顯示，含低碳水化合物且具足量的蛋白質與omega-3脂肪酸的食品（如魚油），可減輕身體所釋出的發炎物質反應，對癌症病人有幫助。

王正旭說，抗癌治療從手術到其他療程都需要體力，若體力太差，往往無法耐受治療帶來的副作用，導致治療中斷或延後；而好的營養補充，正常飲食仍是必要。若患者真沒食慾，建議家屬在與醫師溝通下，透過營養製劑的補充來改善。

王正旭表示，營養製劑能影響癌細胞成長過程中，單一或多個發炎因子的作用。記者簡浩正...
王正旭表示，營養製劑能影響癌細胞成長過程中，單一或多個發炎因子的作用。記者簡浩正／攝影
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癌症希望基金會董事長王正旭表示，抗癌治療從手術到其他療程都需要體力，好的營養補充...
癌症希望基金會董事長王正旭表示，抗癌治療從手術到其他療程都需要體力，好的營養補充，正常飲食仍是必要，若患者真沒食慾，也可透過營養製劑的補充來改善。記者簡浩正／攝影
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癌症患者腫瘤
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