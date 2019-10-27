抗癌需體力 醫師：營養製劑亦有助改善

2019-10-27 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



癌症在全球多國都是重要致死病因。癌症希望基金會董事長王正旭表示，癌症從基因突變至侵犯通常需數年時間，因此抗惡化的藥品受到關注外，目前部分生活化、具營養的日常食品，即使在低濃度下，也能影響基因表達調控，提供患者體力與癌症預防。

台灣營養醫學推廣協會今日舉辦「營養醫學結合醫學治療擊敗癌症―從實驗室到臨床實證」研討會，針對營養醫學在癌症、骨骼與免疫治療等研究及臨床應用做探討；癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科醫師王正旭，以從細胞到臨床為題，講述營養製劑在癌症的角色。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

王正旭表示，營養製劑是1980年後所發展概念，指將食物中具有醫學、生理學等明確成分的高濃度生物活性物質萃取出，且效果像藥品一樣明確，並可有效預防疾病及維持健康的食品。以台灣來說，像是維他命B群、鈣片、綜合營養素等保健食品，都是營養製劑。

王正旭說，營養製劑能影響癌細胞成長過程中，單一或多個發炎因子的作用。據美國2011年的研究顯示，多種營養製劑具有抑制腫瘤作用，可殺死癌細胞。舉例來說，黃耆注射液可治療癌症相關的疲憊症狀。黃耆當中的黃耆多醣體，過往研究發現具改善腫瘤治療的反應率、穩定性以及改善患者的體能狀況，降低化學治療的副作用，他認為若未來能改為口服方式，更能造福患者。

目前也有研究顯示，含低碳水化合物且具足量的蛋白質與omega-3脂肪酸的食品（如魚油），可減輕身體所釋出的發炎物質反應，對癌症病人有幫助。