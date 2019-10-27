吃太營養會害癌變嚴重？ 醫：補充熱量和高蛋白助抗癌
2019-10-27 12:06
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
癌症患者在治療過程中，往往進食量大減，但營養攝取是重要因素。台灣癌症基金會執行長賴基銘的研究發現，在熱療法過程中加入天然魚油與酵母硒，可增加對癌細胞數目的抑制，有助於癌症治療及預防癌細胞轉移，目前在細胞實驗上已有顯著效果，期未來能應用在臨床病人上。
台灣營養醫學推廣協會今日舉辦「營養醫學結合醫學治療擊敗癌症-從實驗室到臨床實證」研討會，針對營養醫學在癌症、骨骼與免疫治療等研究及臨床應用做探討；台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心教授賴基銘發表，併用酵母硒與魚油在強化熱療抗癌效果的潛力研究，發現在細胞實驗上已有顯著效果。
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賴基銘表示，民眾過去罹患癌症後，治療上不脫開刀、放療，藥物上的化療、免疫治療等方式；現在則增添綜合治療搭配、標靶及近年興起的熱治療，並依溫度高低並分為熱銷融（68至85度）及溫熱（40至43度）療法。熱療其實是一體兩面，除了可以被用作殺死腫瘤細胞的手段外，同時也可以影響人體的免疫反應。
賴基銘說，當患者腫瘤大到一定程度時，因血流供應不足，會造成低含氧及酸性環境，此時癌細胞對化療與放療不敏感，造成治療失敗。但因癌細胞對溫度相當敏感，在體外加熱到42至43度時，多數癌細胞會死亡，因此若能將患者加熱至40至42度（但需對患者病況做評估），進而提高血液循環、改善低氧及酸性環境，再配合化療或放療，對癌症治療將有加乘效果。
賴基銘講述用酵母硒與魚油在強化熱療抗癌的效果，及營養製劑在癌症的角色。他表示，民眾常有迷思，癌症病人如果吃得太營養，癌細胞會優先攝取營養，會造成腫瘤壯大或擴散，但治療期間飲食上應該補充熱量和高蛋白，才有體力抗癌和修復受傷的細胞。
而他近期與台灣營養醫學推廣學會彭汪嘉康院士等人，所做研究中也發現，硒跟魚油具抗癌活性，若單獨使用時，於人體可達濃度下的抗癌效果較有限，但若合併使用時，對癌細胞產生加乘的抑制作用，並促進癌細胞凋亡、再發或轉移。他以A549肺癌幹細胞為例，酵母硒跟魚油單獨使用時，癌細胞凋亡僅不到一成五，但合併使用時則高達42.2%，可見其加乘作用，並期待未來可應用在癌症整合治療上。
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