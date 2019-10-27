微弱鋒面擦邊東北風接力增強 氣象局說這兩天雨最明顯

2019-10-27 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局說，未來一周受到東北風影響，迎風面北部、東半部要留意局部短暫雨。周一有一道微弱鋒面會掠過台灣東北邊海面，東北風接力增強，迎風面周二、周三兩天雨勢會更為明顯，降雨範圍也會擴大。

氣象預報員劉沛滕說，今天到未來一周都是東北風影響。今明兩天天氣差不多，迎風面北部山區、東半部和基隆北海岸留意局部短暫雨，不過屬於較弱的東北風，沒有太強。

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劉沛滕說，今明兩天白天高溫北部29度，台北略低些可能來到28度，東半部28度，中南部則是31度。各地低溫則在21到22度。

劉沛滕說，周一會有一道微弱鋒面掠過台灣東北邊海面，「就是畫過去」，不算今年入秋第一道鋒面，對台灣沒有直接影響，不過東北風會接續增強，到了周二和周三是這周東北風最強的時刻，降雨範圍會加廣，溫度也會下降。

劉沛滕說，降雨方面，受到周二東北風增強影響，除了中南部多雲到晴，其餘各地雲量偏多，迎風面會比前兩天更容易下雨，擴大到桃園以北的平地都要留意。

溫度方面，劉沛滕說，低溫不變，不過白天高溫北部、東半部降為25到26度，中南部則是維持30到31度，迎風面地區陰天為主，感受上變涼。

劉沛滕說，到了周四和周五仍受到東北風影響，不過降雨範圍會縮小，以大台北山區為主，基隆北海岸和宜蘭也可能也降雨機率。