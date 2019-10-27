北台灣周二變天 吳德榮：周三後南海有颱風活動跡象
2019-10-27 07:32
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受東北風影響，水氣少；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適、早晚涼；北海岸、北部山區及東半部山區有零星短暫降雨的機率。
今天中南部為晴時多雲、白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；午後南部山區有局部零星降雨的機率。北部19至29度、中部19至32度、南部21至33度、東部19至29度。
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吳德榮表示，明天至周一東北風影響，水氣持續偏少；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適至微熱、早晚偏涼；北海岸、北部山區及東半部雲量稍多、有零星短暫降雨的機率。中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；午後南部山區有局部零星降雨的機率。
周二鋒面尾端掠過北台灣，北台灣天氣明顯轉變，白天氣溫大幅下降、有局部雨；其他地區影響小。周三、周四東北風影響，迎風面有局部短暫雨，背風面晴時多雲，北台較涼。
吳德榮說，最新多國如歐洲、美國、加拿大模式模擬皆顯示，周三之後南海仍有颱風活動的跡象，大多偏西往越南。但模擬已超過七天，有不確定性，應持續觀察。
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