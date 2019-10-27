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高市第6選區是屠殺者殺人魔居地？ 吳佩蓉批陳柏惟失言

七旬嬤得流感以為吃藥就好 咳血才知是肺炎

2019-10-27 07:22聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

雙十國慶連假後，天氣明顯降溫不少，季節變換中民眾得小心肺炎上身。一名75歲婦人近兩年常感冒、咳嗽，以為只是年長體力較虛，今年暑假時又因流感就診，原以為只是小感冒拿藥吃就好，沒想到卻一直咳、胸痛，甚至咳出血絲，家人趕緊帶至醫院胸腔內科檢查，才知是因流感所引發的肺炎，後經服用兩個月抗生素下而好轉，並在醫師建議下施打肺炎疫苗

醫師呼籲，秋冬季不僅容易感冒，也容易引發肺炎，嚴重者更有死亡風險。建議民眾可自費施打疫苗保護外，飲食應兼顧營養，並適度運動維持體力，勤洗手、少去人多的公共場所並戴口罩，減少肺炎威脅。

台灣感染症醫學會理事長、台大小兒部主任黃立民表示，每年秋冬季不僅是流感季，也是肺炎感染的高峰，若流感引發重症，約有九成是肺炎，其中又以肺炎鏈球菌引起的肺炎為主。他從醫多年來，已看到太多因感冒或流感而導致肺炎死亡案例，其中又以65歲以上長者的風險較高。

黃立民說，據衛福部105年統計，肺炎為國人十大死因的第三名；主要原因包含人口高齡化、慢性病族群增加、缺乏預防觀念等。

他說，年長者的免疫力本來就比較差，如美國研究發現，65歲以上長者的肺炎鏈球菌肺炎發生率，是年輕人的五倍；而患有糖尿病、慢性心臟衰竭等疾病，感染肺炎的風險也較高。而最困難的是，民眾容易輕忽，以為只是小感冒、咳嗽而拖著，讓肺炎病程進展快速，若不幸發病，最短可能在一周內死亡。

而在治療肺炎上，可透過抗生素治療，不過黃立民說，肺炎鏈球菌已被世界衛生組織（WHO）列為超級細菌之一，即對抗生素產生抗藥性，民眾即使服藥也不一定能完全改善；肺炎能透過疫苗施打，來預防肺炎鏈球菌入侵。

黃立民表示，目前肺炎鏈球菌疫苗分為13價、23價兩種，都具不錯的保護力，除75歲以上長者可公費施打23價疫苗外，民眾也可考慮自費施打，來增強秋冬季身體保護力。

肺炎疫苗流感
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