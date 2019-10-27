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中南部空品不佳 連三天「橘色提醒」

2019-10-27 04:52聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天北部及東半部擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，傍晚臭氧濃度易上升。

今天各地空品，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

空品監測網說，明天環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區位於背風面，擴散條件轉差，且午後因光化作用影響致臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區可能達紅色提醒等級。

29日東北風增強，北部及東半部擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，傍晚臭氧濃度易上升；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，可能發生地表揚塵影響空氣品質。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中南部空氣品質連續三天「橘色提醒」。圖／取自空品監測網
中南部空氣品質連續三天「橘色提醒」。圖／取自空品監測網
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空氣品質預報金門
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