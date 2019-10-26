生醫加速器8團隊獲選 陳建仁盼生醫成下個兆元產業
2019-10-26 22:45
聯合報 記者陳雨鑫
／台北即時報導
中央研究院生醫轉譯研究中心與藥廠阿斯特捷利康主辦的「國際生醫加速器合作計畫」，今進入最終決選，8組生醫新創計畫獲選，未來三個月可獲得專業訓練，副總統陳建仁今出席頒獎典禮表示，台灣經過3年努力，把台灣的生醫產業市值，提升至8904億元，相信未來生醫產業將成為台灣下個「兆元產業」。
中央研究院長暨國家生技研究園區聯合會召集人廖俊智表示，九月中旬成立生醫轉譯研究中心後，進駐國家生技園區，為了提升國內生醫發展，與藥廠合作推動國際生醫加速合作計畫。
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中研院生醫轉譯研究中心代理主任吳漢忠說，國際生醫加速器合作計畫結合官方科學學術單位，及藥廠阿斯特捷利康和台北醫學大學頂尖的生技醫藥研究機構，僅管生技醫藥產業從研發到商品化的路程相當困難，盼透過合作夥伴，提供穩固的基礎科學研究，以及國際藥廠完善的技術商業化培育，強化學術研究與產業發展的結合。
這次的計畫，透過提案篩選，多數計畫以「數位醫療及腫瘤相關領域」為主，從16組團隊中，最後選出8組得獎團隊分別為AESOP Technology、Guzip Biomarkers Corp、Cancerfree Biotech Ltd、ATP BioPharm、cytena Bioprocess Solutions Co., Ltd.、TMU KHC team、NHRI-New Co (ABT)、Academia Sinica，獲得2019國際生醫加速器合作計畫的入圍門票。
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