Line群組傳我國進口洋垃圾 環保署駁：舊聞誤導民眾

2019-10-26 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



近期Line群組流傳我國大量進口歐美日廢棄物，環保署今天表示，經查發現該則訊息在網路流傳舊聞，企圖誤導民眾，為完善廢塑膠及廢紙輸入管理，已於10月4日修法加嚴管制。且國內產業所需要的資源廢棄物，使用應以國內回收為優先，不足部分進口國外物料，處理過程也應符合相關環保法規。

環保署表示，修法後將會同海關加強廢紙、廢塑膠等廢棄物的邊境查驗，並稽查進口業者，確認進口者為合法工廠作為塑膠製品及紙製品製造使用；廢塑膠及廢紙進口，經加嚴管制後，進口上升趨勢已明顯趨緩。

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此外，該則流傳訊息提到歐美日廢棄物輸往亞洲，主因是東南亞國家原輸入管制寬鬆，造成歐美國家將家庭廢棄物或未妥善分類的廢塑膠以資源名義送往東南亞。環保署表示，我國早將巴塞爾公約規定內容國內法化且加嚴管理，禁止家庭廢棄物輸入，與東南亞國家並不相同。

環保署說，我國進口廢塑膠業者，將其加工作為人造纖維（如世足賽球衣），或製作塑膠二次料（替代原生塑膠料），約200多家進口業者多已長久經營，設備、技術、製程較為成熟且單純，且國內已有完善環境法規，妥善管理。

至於進口廢紙業者，均為造紙業者，因回收國內廢紙再製，需依靠國外長纖廢紙補強國內回收廢紙之短纖，因此進口國外廢紙使用。