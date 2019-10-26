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中研院OPEN HOUSE破20萬人 絕美「黑洞杯」一小時掃光

2019-10-26 22:29聯合報 記者陳宛茜／即時報導

邁入第22年的中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」今日盛大展開，參觀人次衝破20萬，再次刷新歷年紀錄。

黑洞」是中研院今年最重要也最紅的研究成果，中研院OPEN HOUSE除了舉辦黑洞特展，也精心設計黑洞玻璃杯當兌獎紀念品，將院區開放主視覺與黑洞意象融入設計中，限量2500份不到1小時全數兌換完畢，民眾直呼「太美了！」中研院透露，因為反應太好，考慮持續生產黑洞杯當中研院文創商品。

中研院院長廖俊智也走訪院區、參觀「黑洞主題特展」。他表示，今年中研院與全球連線，公布人類史上第一張黑洞影像，本次特別加開黑洞主題特展，希望激起更多民眾對科學的興趣。

上午八時過後，包團北上的年輕學子們一批批湧進中研院。中研院表示，今年共有近90組學校機關團體事先報名參加，總計4880人。人數最多的隊伍是新竹市曙光女中附設國中部一行560人，最遠為來自高雄的道明中學、正興國中、四維國小。

中研院指出，舉行「院區開放」已經22年，去年適逢90周年院慶，創下超越16萬人次參觀紀錄。今年除了神秘的黑洞特展之外，院內各個研究所及中心、展覽館策畫超過300場的展示、演講或實作內容，本院實驗室、儀器設備等專業設施也都敞開大門。例如基因體研究中心開放參觀「超高速新藥篩選實驗室」，這是亞洲第一部超高速篩檢儀器，利用機械手臂取代人工篩選，一日內就能完成百萬種藥物試驗。

2019年是天文史上關鍵的一年，中研院參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫」，成功取得人類史上第一張黑洞影像。今年院區開放邀請EHT成員、中研院天文及天文物理研究所院士賀曾樸、研究員陳明堂分享觀測歷程，解密人類史上「前所未見的黑洞現形記」。

主題演講現場湧進800人，座無虛席，許多民眾席地而坐聆聽；甚至也另闢學術活動中心直播場地，總計超過1500人，打破院區開放歷年來主題演講的人數紀錄。

於中研院人文社會科學館展出的黑洞主題展，與台北市立天文館合作，設置一系列互動裝置。民眾先欣賞黑洞故事影片，搞懂「事件視界望遠鏡」，再戴上 VR 眼鏡，身歷其境黑洞的神祕魔幻。還有黑洞動態浮空投影、ALMA 創意照相亭、星際攝影棚、利用重力波偵測黑洞等。不少民眾表示，來院區開放免費參觀、聽演講、玩科學、還可以拿限量科普贈品，滿載而歸。

黑洞玻璃杯將中研院院區開放主視覺與黑洞意象融入設計中。圖/中研院提供
黑洞玻璃杯將中研院院區開放主視覺與黑洞意象融入設計中。圖/中研院提供
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第22屆中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」參觀人次衝破20萬。圖/中...
第22屆中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」參觀人次衝破20萬。圖/中研院提供
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黑洞
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