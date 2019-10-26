中研院OPEN HOUSE破20萬人 絕美「黑洞杯」一小時掃光

2019-10-26 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



邁入第22年的中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」今日盛大展開，參觀人次衝破20萬，再次刷新歷年紀錄。

「黑洞」是中研院今年最重要也最紅的研究成果，中研院OPEN HOUSE除了舉辦黑洞特展，也精心設計黑洞玻璃杯當兌獎紀念品，將院區開放主視覺與黑洞意象融入設計中，限量2500份不到1小時全數兌換完畢，民眾直呼「太美了！」中研院透露，因為反應太好，考慮持續生產黑洞杯當中研院文創商品。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中研院院長廖俊智也走訪院區、參觀「黑洞主題特展」。他表示，今年中研院與全球連線，公布人類史上第一張黑洞影像，本次特別加開黑洞主題特展，希望激起更多民眾對科學的興趣。

上午八時過後，包團北上的年輕學子們一批批湧進中研院。中研院表示，今年共有近90組學校機關團體事先報名參加，總計4880人。人數最多的隊伍是新竹市曙光女中附設國中部一行560人，最遠為來自高雄的道明中學、正興國中、四維國小。

中研院指出，舉行「院區開放」已經22年，去年適逢90周年院慶，創下超越16萬人次參觀紀錄。今年除了神秘的黑洞特展之外，院內各個研究所及中心、展覽館策畫超過300場的展示、演講或實作內容，本院實驗室、儀器設備等專業設施也都敞開大門。例如基因體研究中心開放參觀「超高速新藥篩選實驗室」，這是亞洲第一部超高速篩檢儀器，利用機械手臂取代人工篩選，一日內就能完成百萬種藥物試驗。

2019年是天文史上關鍵的一年，中研院參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫」，成功取得人類史上第一張黑洞影像。今年院區開放邀請EHT成員、中研院天文及天文物理研究所院士賀曾樸、研究員陳明堂分享觀測歷程，解密人類史上「前所未見的黑洞現形記」。

主題演講現場湧進800人，座無虛席，許多民眾席地而坐聆聽；甚至也另闢學術活動中心直播場地，總計超過1500人，打破院區開放歷年來主題演講的人數紀錄。