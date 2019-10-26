拒絕同運霸凌 安定力量籲政府誠實回歸公投結果

2019-10-26 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



針對同運團體下午遊行，安定力量今晚發布新聞稿表示，同運團體在台北大學校慶時，強行將中華民國國旗撤換成六色彩虹旗，顯示台灣的同志運動已經發展成為「性別霸凌」運動。「安定力量」呼籲，主流民意必須強硬表態，捍衛家庭價值，否則台灣的下一代，將在性別混淆與自我錯亂中，艱困成長。

安定力量指出，去年公投，民意壓倒性支持「婚姻限定一男一女」，反對在國中小實施「同志教育」，這不是社會對同志族群的敵視，而是民意清楚認知，「婚姻」先天上就是與「同志」矛盾，勉強改變婚姻的定義，對社會，對同志族群，都只會造成傷害。

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安定力量表示，很可惜，民意在公投的表態，到了國會卻被扭曲。執政黨將同志族群的伴侶關係，敘述為「結婚登記」，這不但違背「婚姻限定一男一女」的七百六十六萬民意，也給了同志族群一個錯誤的訊號，他們可以無視民意與社會的框架，用暴力、衝突、對抗的方式，實現自己的訴求。

安定力量表示，撤換國旗，只是同志運動霸凌社會的一個縮影，包括汙名化「彩虹媽媽」，反對「拒絕婚前性行為」的課程等，台灣的同運團體所追求的，還停留在最表層的欲望，而沒有機會理解到人性深層的美德──承諾、責任、付出與包容。

安定力量指出，過去的經驗顯示，在年輕時認同「同性婚姻」的人，在自己成立家庭、擁有子女之後，往往會改變看法；這也是為什麼，儘管年輕族群掌握了網路話語權，公投結果依然顯示，捍衛家庭價值的台灣人民，占了絕大多數。

安定力量呼籲，傳統選票考量、背棄公投結果的各政黨，若為了所謂「年輕選票」，而對同運噤聲、退讓，將只是飲鴆止渴，讓自己失去主流民意的認同。