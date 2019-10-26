費鴻泰轟疫苗延遲開打政府怠惰 疾管署回應了

2019-10-26 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



世界衛生組織（WHO）今年流感疫苗選株延遲，影響全球疫苗生產及供貨時間，台灣施打公費流感疫苗時間也首度延至11月15日開打，疾管署從八月起宣導，仍有民眾不滿，立委費鴻泰昨也於臉書批評，政府不該拿防疫開玩笑，防疫如作戰，別只會把責任推給世界衛生組織，對此疾管署回應，接種時程影響為全球性，防疫絕無懈怠。

費鴻泰於臉書開罵，痛批衛福部麻木不覺，對於流感疫苗延後施打，僅淡淡一句推給WHO，卻沒有任何警覺以及配套，他提及，面對WHO選株慢，政府應啟動強度更高的防疫宣導以及作為，不該被罵了推責任，把國人的健康暴露於高風險中。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他也提及，流感疫苗施打兩週後才會產生藥效，這段時間的延遲等於是防疫出現空窗騎，出現破窗點，若造成大規模感染，衛福部仍就將責任推給WHO害的？

疾管署回應，今年延遲開打公費流感疫苗，不僅是台灣受到影響，全球皆受影響，主因為WHO延遲一個月公布北半球疫苗選株決定，延宕藥廠生產疫苗以及供貨的時間，而疾管署早在今年六月初就公布，今年流感疫苗施打會延至11月開打，8月初也正式宣布11月15日為開打時程，並公布三階段接種對象及日期。

疾管署強調，對於延後施打流感疫苗，也製作延後接種及流感預防等懶人包、影片或是電視廣告宣傳，並與各地衛生局合作，研議相關配套，強調絕對沒有絲毫怠惰。

疾管署表示，由於夏季流感疫情延遲結束，冬季流感初估延遲於1月初才進入流行期、春節後達高峰，民眾依流感疫苗開打時程盡速接種，仍可在進入疫情高峰前獲得足夠保護力。