第29屆醫奉獎／校友囊括6獎項 高雄醫大大贏家

2019-10-26 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎今落幕，醫奉獎頒給8座個人獎、特殊貢獻獎及團體獎各1座，高雄醫學大學校友囊括6個獎項，成今年醫奉獎的大贏家。高雄醫學大學對此也發表說明表示「與有榮焉」，感謝得獎者長期守護國人健康。

醫療奉獻獎今年競爭激烈，33件個人獎參選，特殊貢獻獎3件、團體奉獻獎18件競爭，最後選出8件，其中6位得主全是高醫大校友。包含余幸司教授、尹莘玲醫師、郭成興醫師、陳持平醫師、林炫沛醫師及陳宏基醫師等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

余幸司教授為高雄醫大醫學系第13屆學生，過去南部砷中毒，即烏腳病流行，余幸司在防治與照護上不遺餘力，讓高醫成為因烏腳病致多處皮膚癌化病患的最後堡壘。之後美容醫學興起，余幸司仍專注於棘手的皮膚病研究，尤其是白斑的機轉與治療，首創低能量雷射對於黑色素細胞之再生療法，救治這群皮膚涇渭分明的病人。

他將科技應用在皮膚科診療上，2015年國內登革熱疫情飆升，他接任國家衛生研究院代理院長，成立國家級蚊媒傳染病防治研究中心，導入新科技防疫，成功殲滅登革熱病媒蚊，成為新南向國家取經的對象。他積極培育蚊媒防疫及皮膚科學人才，曾獲國際皮膚科學會聯盟頒發終身成就獎。

目前擔任高醫附設中和紀念醫院病理部法醫病理科主任的尹莘玲醫師，是國內首位女法醫，相驗過4千具遺體，她總是發揮柯南精神，透過司法解剖，替死者伸冤外，更以法醫身分率先投入兒虐驗傷，替幼童找出受虐答 案。她自製的「傢私」，包括矽膠黏土、L型驗傷尺、多波域光源儀等都能讓她辨識舊傷新痕，剝繭抽絲，查明真相。

2014年高醫成立全國第一家兒童少年驗傷醫療整合中心，整合小兒、婦產、急診等18科2室等單位，尹莘玲醫師用科學方法揪出施虐原因，讓兒童不再繼續淪為家暴、性侵或虐待的受害者，期許自己成為兒虐終結者，建立「無虐家園」。