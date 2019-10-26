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松山機場附近兩度遭施放煙火、信號彈 影響9航班

2019-10-26 20:17聯合報 記者吳姿賢／即時報導

松山機場附近今天傍晚兩度分別遭到丟擲煙火與信號彈，兩架航班分別暫停降落，各影響22分鐘、6航班以及14分鐘、3航班。

台北國際航空站主任徐乃新表示，今天傍晚5時36分左右，三重廟會施放煙火，由於當地有飛機下滑道，一時煙霧瀰漫、駕駛員視線不良因此暫停降落，航班站協請附近新北市警察局前往處理，一直到58分才解除狀況，但已影響6航班。

徐乃新說，另一次是晚上6時28分圓山花博也有類似情況，疑似不明人士施放煙火或信號彈，目前尚未釐清狀況，航班直到6時42分才降落，影響14分鐘、3航班。

松山機場附近今天傍晚兩度分別遭到丟擲煙火與信號彈。圖／聯合報系資料照片
松山機場附近今天傍晚兩度分別遭到丟擲煙火與信號彈。圖／聯合報系資料照片
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松山機場
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