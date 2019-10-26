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台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

2019-10-26 19:10聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

今天下午登場的第17屆台灣同志遊行，吸引200多組隊伍、20萬人上街，參與人數創歷屆新高，遊行隊伍從從台北市政府前廣場出發，行經忠孝東路、仁愛路至凱道，讓彩虹旗飆揚北市街頭！隊伍陸續在傍晚抵達凱道終點舞台，除多組藝人輪番演唱，包括人權、教育、移工、原住民等倡議團體也上台短講。主辦單位更呼籲台下民眾，明年「票投友善，愛不會散」。

遊行隊伍自下午1點半從台北市政府前廣場出發，行經人潮塞爆忠孝東路、凱道，由於今年參與人數眾多，最後一組隊伍直到晚間6點都尚未抵達終點凱道。身為異性戀的Cathy說，每年都會參加同志大遊行，這裡有她最好的朋友和家人，希望一直和同志走在一起。

在凱道終點舞台上，參與民眾席地而坐，高喊「愛無國界，跨國同婚，風雨無阻，一起前行」，除今年彩虹大使HUSH、9m88、羅思容、A-Lin也陸續上台演唱，性平教育、人權、原住民、移工、消防員、婦女等團體也上台短講，邀請大家關注不同的社會議題。

壓軸登台的A-Lin演唱多首歌曲，則將現場氣氛帶往最高點。活動預計於7點多結束。

第17屆台灣同志遊行，吸引200多組隊伍、20萬人上街，參與人數創歷屆新高。許正...
第17屆台灣同志遊行，吸引200多組隊伍、20萬人上街，參與人數創歷屆新高。許正宏/攝影
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參與民眾席地而坐。記者葉冠妤/攝影
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台灣同志遊行今午登場，彩虹旗飄揚北市街頭。許正宏/攝影
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同志大遊行終點舞台。記者葉冠妤/攝影
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