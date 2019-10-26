影／超可愛！首屆彩虹寶寶遊行 讓社會看見同志家庭

2019-10-26 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



一年一度的台灣同志遊行今天下午登場，今年適逢台灣同婚元年，同性婚姻法案通過，台灣同志家庭權益促進會也在遊行當天，在台北市政府前廣場舉辦一場別開生面的第1屆「彩虹寶寶」迷你遊行，讓更多人看見同志家庭的存在。

同家會表示，台灣已經有超過300組的同志家庭，不論是透過海外人工生殖或國內收養，又或經歷異性戀婚姻後，決定跟同性伴侶撫育前婚生子女的重組家庭，不論是何種形式組成，同志家庭早就在你我身邊，和大家一起工作通勤、一起送小孩上學、一起為三餐奔波、為教養問題煩惱，同志家庭就是我們的好厝邊，而無分異同，只要支持同志家庭權益，就是彩虹家同的成員。

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同家會副理事長洪于珊說，同志跟同志家庭都需要聚在一起，讓彼此感到不孤單，雖然同婚法案今年已經通過，但在共同收養、跨國同性婚議題仍有未盡之處，同志家庭也仍遭受到社會上的諸多誤解，但其實，只要是準備好的家長，就是最好的家長，可以給孩子滿滿的愛。

身為彩虹寶寶的脆瓜，在媽媽Corrine與Vivian的陪伴下，今天站上台發言，脆瓜童言童語地說「大家好，我有兩個媽媽」，以後只要看到有兩個媽媽的人，代表他/她們是同志家庭。

隨後，來自同志家庭與異性戀家庭10位小朋友拿著塗鴉畫布與彩虹旗幟，在台北市政府前進行迷你遊行，繞行彩虹市集，引起沿途群眾驚呼連連「好可愛喔！」