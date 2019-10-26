第29屆醫奉獎／特殊貢獻獎余幸司：科技預防是未來趨勢
2019-10-26 17:02
聯合報 記者陳婕翎
／台北即時報導
第29屆醫療奉獻獎今頒獎，今年的特殊醫療貢獻獎得主是高雄醫學大學講座教授、74歲的余幸司，今天從27屆特殊醫療貢獻獎得主李伯璋醫師手中接獲獎盃。他說，科技預防就是醫療未來趨勢，自己還能再繼續前行一陣子，期許更多人投身其中、一起努力。
致詞時，余幸司表示，醫學生時代的三名恩師都是醫奉獎得主，感恩有好的老師的帶領及好的團隊的支持，他才有機會走到今天，這個殊榮不是他，是大家的功勞。
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余幸司說，恩師的功績是建立在一步一腳印上，但他發現科技可以幫忙預測預防做到更多事，結合工業4.0的觀念和醫學知識，成就工業5.0，他不僅大膽預測，結合科技的預測空汙、登革熱及高齡化下，讓高齡者維持健康，科技預防就是醫療未來趨勢，以台灣的電子科技能力及醫療實力，一定可以做到。
余幸司將科技應用在皮膚科診療上，2015年登革熱疫情嚴重，他接任國衛院代理院長，導入「科技防疫」，成功扭轉全台四萬多例本土個案的慘況，成東南亞各國取經對象。
余幸司1975年赴日本東京大學醫學部讀博士，在日本花一年半取得專科醫師執照，邊看診、邊進修研究，是該科唯一台灣醫師，他發現許多皮膚疾病，與系統性疾病關連大，堅信「教科書上沒有的，病人身體會告訴你；書是死的，病人才是活的醫學！」
1989年余幸司得知中醫用低能量雷射止痛，他也引進皮膚科，2003年，余幸司首創以低能量紅色雷射光（後改用LED紅光）治療白斑，打破國際長期用中波長紫外光照射治療方式，不僅安全、價格低廉，病灶周圍皮膚也不會因照射而變黑，成為健保白斑治療給付項目。
余幸司2014年轉往國衛院，當時登革熱疫情嚴重，他提出「科技防疫」，任內包括補蚊網及無人載具監測、地理資訊系統（GIS）顯示及預測疫情分布、即時病媒蚊警告系統、手機防疫APP等陸續上線，讓登革熱防疫人員的科技配備大幅升級，隔年登革熱案例從全台4萬多例降至7百多例。
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