囤貨過量毛豬批發價跌？ 農委會澄清：勿以訛傳訛

2019-10-26 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



非洲豬瘟蔓延亞洲，我國持續防疫。近期養豬產業傳言，農委會為預防非洲豬瘟所做的囤貨措施，因過量而傾銷市場，造成毛豬批發價格回軟，且零售豬肉價格並未下跌。農委會今天澄清，該傳言並非事實，目前沒有為了預防非洲豬瘟，而先期性採購豬肉囤貨，自然沒有因為過量而傾銷市場，請勿以訛傳訛。

農委會指出，今年整體毛豬生產供應相對平穩，但中秋節過後消費需求降低，呈現季節性產銷盤整，近期豬價回軟，除國內毛豬生產供應平穩、季節性需求降低，近2個月進口豬肉增加近2成，且進口價跌幅約15%，連動業務使用和大承銷採購需求疲軟所致。

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農委會說明，以指標性的五花肉及後腿肉零售價格而言，目前分別為每公斤258至183元及250至117元，較9月上旬每公斤267至200元及250至125元已有下跌。豬肉零售價及批發價連動具有延遲性與僵固性，肉商每十日調整零售參考價格一次，與每日拍賣價格尚無同步連動機制，屬於延遲反應。

為維護產銷平穩，農委會表示，已請經濟部共同密切注意豬肉零售參考價格的調整幅度，以維護消費者權益。

非洲豬瘟蔓延亞洲，我國持續防疫。近期養豬產業傳言，農委會為預防非洲豬瘟所做的囤貨措施，因過量而傾銷市場，造成毛豬批發價格回軟，且零售豬肉價格並未下跌。農委會今天澄清，該傳言並非事實，目前沒有為了預防非洲豬瘟，而先期性採購豬肉囤貨，自然沒有因為過量而傾銷市場，請勿以訛傳訛。

農委會指出，今年整體毛豬生產供應相對平穩，但中秋節過後消費需求降低，呈現季節性產銷盤整，近期豬價回軟，除國內毛豬生產供應平穩、季節性需求降低，近2個月進口豬肉增加近2成，且進口價跌幅約15%，連動業務使用和大承銷採購需求疲軟所致。

農委會說明，以指標性的五花肉及後腿肉零售價格而言，目前分別為每公斤258至183元及250至117元，較9月上旬每公斤267至200元及250至125元已有下跌。豬肉零售價及批發價連動具有延遲性與僵固性，肉商每十日調整零售參考價格一次，與每日拍賣價格尚無同步連動機制，屬於延遲反應。

為維護產銷平穩，農委會表示，已請經濟部共同密切注意豬肉零售參考價格的調整幅度，以維護消費者權益。